¿Qué pasa si Sporting Cristal pierde o empata ante Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal enfrenta a Carabobo este miércoles 11 de marzo por el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. La serie está 1-0 en favor de los ‘Celestes’ por el triunfo en Venezuela con el gol de penal de Yoshimar Yotún. Por lo cual, tiene la ventaja en este nuevo encuentro en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

El 1-0 de Yotún con el penal convertido en el primer tiempo marcó la única diferencia en el resultado de la ida. Por lo tanto, una nueva victoria en la vuelta le daría la clasificación directa al equipo de Paulo Autuori a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora bien, ¿qué pasa si pierde o empata?

¿Qué pasa si Sporting Cristal pierde ante Carabobo?

Si Sporting Cristal pierde ante Carabobo puede quedar afuera de la Copa Libertadores 2026. Para ello, es decisiva la diferencia de gol en la derrota, ya que si lo hace por un tanto, aún puede soñar con la fase de grupos del certamen, pero si cae por más de una anotación quedará eliminado.

Un 1-0 o un 2-1 en contra, es decir un resultado adverso por un gol de diferencia, mandará la serie en Matute a los penales directamente. En tanto, si pierde por 2-0 o una diferencia de goles o más, quedará directamente afuera de la Libertadores y deberá jugar Sudamericana.

¿Qué pasa si Sporting Cristal empata ante Carabobo?

Si Sporting Cristal empata ante Carabobo clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Es que el 1-0 en el partido de vuelta, le permite a los ‘Celestes’ clasificar incluso con el empate, ya que queda en ventaja en la serie.

Datos claves