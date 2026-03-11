El mercado de fichajes en la Liga 1 de Perú sigue agitado y ahora se habla de un posible movimiento que podría cambiar el rumbo de Los Chankas: el histórico club tiene en la mira a Christian Cueva, quien actualmente milita en Juan Pablo II.

Publicidad

Publicidad

Según confirmó el gerente deportivo del club, Zoe Ganoza, ya hubo contacto directo con el mediocampista: “Contacté a Christian Cueva, le expliqué el proyecto y todo, pero en el tema de números era complicado. Yo creo que más adelante podría ser”, declaró en L1 MAX, dejando abierta la puerta a futuras negociaciones.

Cueva, de 34 años, es un jugador con experiencia internacional y recorrido en clubes como Al-Fateh de Arabia Saudita y el Santos de Brasil, lo que lo convierte en un refuerzo de alto perfil para cualquier equipo peruano. Su llegada a Los Chankas sería un golpe mediático y deportivo importante para la institución.

El principal obstáculo, según Ganoza, sigue siendo económico, ya que los números que maneja el jugador no se ajustan al presupuesto actual del club. Sin embargo, la voluntad de ambas partes deja claro que el interés existe y la negociación podría retomarse más adelante en la temporada.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Christian Cueva podría fichar por histórico de la Liga 1

Desde el punto de vista estratégico, fichar a Cueva no solo elevaría la calidad del plantel, sino que también aportaría experiencia y liderazgo a un equipo que busca consolidarse en la Liga 1 y dar pelea en los puestos altos de la tabla de posiciones.

ver también Universitario le pagará escandaloso monto a Alianza Lima por el préstamo de Bryan Reyna

En conclusión, aunque aún no hay acuerdo cerrado, el nombre de Christian Cueva ya empieza a generar expectativa en el fútbol peruano y su posible llegada a Los Chankas se perfila como una de las historias más llamativas del mercado local.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿En qué equipo juega Christian Cueva?

Christian Cueva juega actualmente en Juan Pablo II, club de la Primera División de Perú y donde tiene contrato hasta diciembre del 2027.

¿Cuánto vale actualmente Christian Cueva?

Christian Cueva vale actualmente 150 mil euros a sus 34 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 5 millones de euros allá por el año 2018, cuando tenía 27 años y jugaba en Santos de Brasil.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Christian Cueva fue contactado por el club Los Chankas para un posible fichaje.

El gerente deportivo Zoe Ganoza confirmó que el presupuesto económico impidió el acuerdo.

El futbolista tiene 34 años y actualmente pertenece al equipo Juan Pablo II.

Publicidad