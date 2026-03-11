Maxloren Castro salva a Sporting Cristal con el gol para el 1-2 ante Carabobo en la vuelta

Sporting Cristal llegó al gol para reanimar un estadio Alejandro Villanueva decaído por los dos goles del primer tiempo de Carabobo. A los cinco minutos del complemento, Maxloren Castro convirtió el descuento 1-2 para que la serie vaya a los penales. En dicha definición, triunfó el conjunto del Rímac.

Edson Castillo había marcado los dos goles para Carabobo, que lo ponían al frente en la serie por 2-1 (Cristal había ganado la ida por 1-0). Sin embargo, el inicio del segundo tiempo fue diferente y un golpe anímico significativo para Sporting Cristal.

Una buena jugada por la derecha y una gran subida de Leandro Sosa permitió el centro pasado que encontró a Maxloren Castro, quien solo tuvo que definir para convertir el 2-1. El arquero Lucas Bruera nada pudo hacer, ya que el centro lo pasa y eso permite que el joven atacante ‘celeste’ pueda marcar con cierta facilidad.

Castro no había arrancado el partido como titular. Ingresó al minuto 35 del primer tiempo en lugar de Catriel Cabello (también ingresó Santiago González por Luis Iberico). Así, aprovechó la oportunidad que le dio Paulo Autuori y pagó con gol para calmar los ánimos en Matute.

Para este joven atacante ‘celeste’, fue su primer gol de toda la temporada en su octava participación (tercera por Libertadores). Sólo había tenido una asistencia de gol en el año, la cual fue en la primera fecha del Apertura 2026 de la Liga 1 donde asistió a Santiago González en el 1-1 ante Deportivo Garcilaso.

A su vez, también fue su primer gol jugando en Copa Libertadores. Había disputado 13 minutos en la edición 2024, mientras que estuvo en cinco partidos en la del 2025.

Sporting Cristal lo ganó en los penales

En todo caso, el gol de Maxloren Castro sirvió para que Sporting Cristal no sufra el fracaso de quedar eliminado y fue a los penales. En la definición, si bien fallaron Irven Ávila y Cristofer ‘Canchita’ Gonzáles, en Carabobo erraron Yohandry Orozco, Leonardo Aponte y Jaime Moreno por lo que los ‘Celestes’ ganaron 3-2.

Así, el equipo ‘cervecero’ logró el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Lo consiguió pasando por los penales tanto con 2 de Mayo como Carabobo. Ahora, le tocará hacerle frente a la dura competencia en la siguiente etapa.

