Sporting Cristal

Carabobo volteó la serie ante Sporting Cristal: Edson Castillo anotó el 2-0 en Matute por la Copa Libertadores

En un inicio de terror para Sporting Cristal, Carabobo anotó dos goles, volteó la serie y se mete en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por Aldo Cadillo

Carabobo gana 2-0 a Sporting Cristal con doblete de Edson Castillo.
© Producción Bolavip.Carabobo gana 2-0 a Sporting Cristal con doblete de Edson Castillo.

Carabobo sigue golpeando a Sporting Cristal y continúa aprovechando que el cuadro peruano salió dormido al partido de la Copa Libertadores. Además, reflejando esta ventaja en el marcador, Edson Castillo anotó otra vez un golazo ante los errores de la defensa rimense.

Todo sucedió en el minuto 29 del primer tiempo. Sporting Cristal buscaba salir de manera limpia desde el fondo, pero Carabobo aprovechó un error, el balón le llegó a Edson Castillo y de forma rápida se perfiló para sacar un remate imposible de detener para el portero Diego Enríquez.

Todo empezó en el minuto 28 del primer tiempo cuando Leandro Sosa buscaba un balón sobre el lateral derecho, pero se cayó, perdió la posición y la defensa de Sporting Cristal se desordenó. De ahí, en cuatro toques rápidos, el balón llegó hasta Edson Castillo.

Acá lo importante es que la defensa de Sporting Cristal se metía mientras Carabobo avanzaba. Sin ningún zaguero buscando cortar la jugada del rival, Edson Castillo tuvo tiempo para acomodarse de derecha y, en un segundo toque del balón, sacó un disparo potente.

Ante tal misil desde fuera del área de Edson Castillo, el portero Diego Enríquez se quedó pegado al verde césped del estadio de Matute y vio a la pelota ingresar sobre su mano derecha. Con este tanto Carabobo le daba vuelta a la llave colocando el 2-0 en Matute.

Tras el gol todo Carabobo celebró pues la serie acababa de ser volteada. Anotando un doblete, el marcador ahora está 2-0 a favor de Carabobo y 2-1 en el global, con lo que al término del primer tiempo los venezolanos están pasando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Sporting Cristal iría a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal empezó dormido ante Carabobo y así fue el 1-0 de los venezolanos

Sporting Cristal empezó dormido ante Carabobo y así fue el 1-0 de los venezolanos

Aldo Cadillo
