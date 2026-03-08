El impresionante dinero que ganará Sporting Cristal si clasifica a la fase de grupos de Copa Libertadores

Sporting Cristal se encuentra ante una oportunidad histórica tras su victoria por 1-0 en Venezuela. El equipo dirigido por el experimentado Paulo Autuori buscará sellar su pase en el partido de vuelta por Copa Libertadores, consciente de que no solo se juega el prestigio internacional, sino también un millonario botín económico.

Publicidad

Publicidad

El dinero que ganará Sporting Cristal

Si el club del Rímac logra mantener la ventaja y asegura su lugar en la fase de grupos, recibirá un total acumulado de $4.1 millones de dólares. Este monto representa una de las inyecciones de dinero más importantes para la institución en los últimos años, permitiendo estabilidad financiera para todo el proyecto 2026.

El desglose de los premios de la CONMEBOL comienza con los $500,000 obtenidos tras eliminar agónicamente a 2 de Mayo en la Fase 2. A esto se le suman automáticamente los $600,000 correspondientes a la Fase 3, instancia donde ya tomó ventaja ante el cuadro granate con el gol de Yoshimar Yotún.

Publicidad

Publicidad

El premio mayor llega con la clasificación directa a la fase de grupos, la cual otorga un cheque de $3 millones de dólares. Según fuentes oficiales de la entidad sudamericana y reportes de medios internacionales, este pago se realiza por asegurar la participación en los seis encuentros de dicha etapa.

Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo por Copa Libertadores. (Foto: X).

Fortuna internacional para Sporting Cristal

Sin embargo, las ganancias para el cuadro “cervecero” podrían aumentar, ya que existe un bono por mérito deportivo. Por cada partido ganado en la fase de grupos, Sporting Cristal sumaría $330,000 adicionales, un incentivo que premia la competitividad en el torneo más importante del continente.

Publicidad

Publicidad

A estos ingresos por premios se debe añadir la recaudación por taquilla en el decisivo encuentro de vuelta que se jugará este miércoles en Matute. Se espera un lleno total en el Estadio Alejandro Villanueva, lo que generará ingresos directos significativos que irán directo a las arcas del club.

ver también Protocolo contra el racismo: Cristiano Da Silva denunció a Franco Coronel por insultos en el Estadio Alberto Gallardo

Paulo Autuori cumpliría las metas

En caso de que el equipo de Autuori no logre sostener el resultado, el consuelo económico tampoco sería despreciable. Al caer en esta Fase 3, el equipo peruano clasificaría automáticamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, asegurándose un total de $2 millones de dólares.

La directiva rimense ya planifica el uso de estos recursos para fortalecer el plantel en el mercado de pases de mitad de año. Clasificar no solo significaría volver a la élite, sino también respaldar con presupuesto el ambicioso proceso deportivo liderado por el estratega brasileño.

Publicidad

Publicidad

Sporting Cristal espera la vuelta contra Carabobo. (Foto: X).

DATOS CLAVES