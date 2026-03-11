Sport Boys del Callao oficializó la salida de Jaime de la Pava como director técnico del primer equipo. Tras la derrota ante Cienciano por Liga 1, su cargo estaba en cuestionamiento y, finalmente, el adiós se anunció este martes. Guillermo ‘Memo’ Vásquez será el entrenador interino y ya dirigió la práctica del día. Se espera que el reemplazo definitivo llegue después de la fecha FIFA de marzo.

“El Club Sport Boys Assn. informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, el profesor Jaime de la Pava y su comando técnico han dejado de pertenecer a nuestra institución”, informó el club a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

Comunicado oficial de Sport Boys.

“Asimismo, informamos que el profesor Guillermo Vásquez asumirá de manera interina la dirección técnica del primer equipo“, agregó en el comunicado. ‘Memo’ ya formaba parte del comando técnico, pero ahora será quien siga adelante con el trabajo que dejó de la Pava.

Desde antes del partido ante Cienciano que el puesto de Jaime de la Pava estaba en cuestionamiento. La derrota por 3-1 en Cusco sólo sentenció lo que ya era un secreto a voces. De hecho, la noticia de su salida ya había trascendido horas después a través de periodistas como Carlos Hernández y Gustavo Peralta.

De hecho, éste último, reveló en el programa Hablemos de Max (L1MAX) que el cuadro del Callao sólo le pagó a Jaime de la Pava hasta el último día trabajado, en vez de todo el contrato. Así fue como arregló su salida rápida y ahora debe buscar un nuevo entrenador.

Sport Boys contratará un DT durante la fecha FIFA de marzo

De acuerdo a las intenciones de la administración y la dirección deportiva, Sport Boys recién tendrá entrenador una vez que se pare la Liga 1 por la fecha FIFA de marzo, según reveló Peralta. Por lo tanto, ‘Memo’ Vásquez dirigirá al cuadro ‘rosado’ ante Sporting Cristal este domingo 15 de marzo y ante Sport Huancayo el domingo 22 del mismo mes.

Uno de los candidatos que Sport Boys tenía en consideración para el puesto de entrenador era Gerardo Ameli, quien ya arregló su llegada a Atlético Grau en lugar de Ángel David Comizzo. En tal caso, habrá que esperar a los próximos días para conocer a posibles nuevos candidatos.

Gerardo Ameli era uno de los candidatos a dirigir Sport Boys a inicios del 2026 (Liga 1).

¿Por qué no firman Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza en Sport Boys?

Al mismo tiempo que Sport Boys debe buscar entrenador, se deben definir las situaciones de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza. De hecho, al parecer, hay acuerdo con los tres jugadores para que firmen sus respectivos contratos, pero todavía no lo han hecho.

En el caso de Zambrano y Trauco, un intermediario todavía no define la llegada de un sponsor que sería quien ponga el dinero para que ambos futbolistas puedan recibir sus respectivos salarios. Hasta que eso no se resuelva, todavía no firmarán.

Miguel Trauco y Carlos Zambrano con Sport Boys (Gemini IA).

El caso de Deza es diferente debido a la deuda que mantenía con Santos de Nazca. Serían de 90 mil dólares. El acuerdo con la ‘Máquina Azul’ sería el siguiente: 20 mil dólares pagaría el jugador, mientras que los 70 mil restantes los daría a través de su sueldo con los ‘Rosados’.

Aún así, ya hay un primer problema para estos tres jugadores. Cuando empiecen a entrenar con Sport Boys lo deberán hacer con un entrenador interino (Vásquez) hasta que el club contrate a su reemplazo definitivo.

Datos claves

Jaime de la Pava dejó su cargo en Sport Boys tras perder con Cienciano.

dejó su cargo en Sport Boys tras perder con Cienciano. Guillermo Vásquez dirigirá interinamente a Sport Boys hasta la fecha FIFA de marzo.

dirigirá interinamente a Sport Boys hasta la fecha FIFA de marzo. 90 mil dólares es la deuda con Santos que retrasa la firma de Deza.

