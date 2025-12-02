¿Quién es Pol Deportes? La emotiva historia del joven de 15 años que cubrió la final de Copa Libertadores desde el Cerro de Lima

El fútbol siempre deja historias maravillosas, no es tan solo un deporte más y en este caso, en plena final de la Copa Libertadores una se hizo popular entre los hinchas nacionales. Hablamos de Pol Deportes, un joven que sorprendió por su gran perseverancia y amor por el periodismo, consiguiendo ante todo pronóstico, relatar el encuentro entre Flamengo y Palmeiras.

Con tan solo 15 años de edad, Cliver Huamán Sánchez se volvió una de las grandes figuras de esta competición internacional. El joven narrador con su gran pasión decidió dejar Andahuaylas para enrumbarse en una tremenda aventura, viajar a la capital en busca de relatar este encuentro tan importante. Pero encontrándose varios obstáculos en el camino que los fue solucionando con gran creatividad.

Pol Deportes en la transmisión afuera del Estadio Monumental (Foto: X).

Tras llegar a las afueras del estadio Monumental, el joven hizo lo imposible para poder ingresar al Coloso de Ate en busca de transmitir desde adentro este duelo. Pero no logró acceder al recinto deportivo, por esa razón, con mucho ingenio y decisión, subió a las alturas del cerro que rodea el estadio para poder transmitir el encuentro.

Su sueño se hizo realidad y consiguió transmitir el encuentro, logrando llegar a más de 4,7 mil espectadores en simultáneo. Sin mencionar que se hizo una de las figuras visibles gracias a la virilidad de su hazaña. Lo que le permitió incluso llegar a dos millones de visualizaciones gracias al gol del triunfo de este encuentro. Claro que su historia no solo repercutió en el país, sino también en medios internacionales que no dejaron de comentar sobre este inesperado acontecimiento.

Los primeros pasos de Pol Deportes en el periodismo

Cliver comenzó su fascinación por el periodismo gracias a su padre. El joven aprovechó la participación de su progenitor en las radios locales de Andahuaylas, con lo cual en los descuidos aprovechaba para ponerse frente a los micrófonos y comenzar a hablar. Lo cual terminó en un gusto particular por la profesión.

Luego comenzó con su canal Pol Deportes, el cual viene creciendo exponencialmente gracias a su aparición en la final de la Copa Libertadores. Siendo invitado a diferentes programas y volviéndose todo un prospecto para el periodismo nacional.

Datos Claves