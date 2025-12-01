Tras el título de Copa Libertadores, el impactante gesto de los hinchas de Flamengo que beneficia a Universitario

El pasado sábado el cuadro de Flamengo se coronó como campeón de la Copa Libertadores. El cuadro de Río de Janeiro consiguió su cuarta estrella con una gran performance del plantel. De forma curiosa, lo hicieron en el mismo estadio en dos oportunidades diferente desde que se juega a una sola final. El estadio Monumental de Ate se ha vuelto casi como una cábala.

Este encuentro ha significado la apertura de una nueva hermandad entre dos clubes de diferentes países. Pues, ahora los hinchas del ‘Mengao’ ven a Universitario de Deportes casi como un aliado por haber logrado dos títulos en su estadio. Algo que no pasa todos los días, por ese motivo es que se ve una pequeña alianza entre estos dos cuadros.

Los hinchas antes de irse del Perú quisieron llevarse un recuerdo de esta final. Por ese motivo, no dudaron en elegir la camiseta de la ‘U’. La cual, la personalizaron de una forma especial colocando el nombre de Flamengo y el número 4, que significa la cantidad de Libertadores que tiene actualmente el cuadro brasileño.

Hinchas de Flamengo personalizan camiseta de Universitario (Foto: @dulceprincesitx X).

Hay que recordar que Flamengo ya enfrentó dos finales en el Estadio Monumental. El primero fue contra River Plate, victoria por 2-1 en los minutos finales. Mientras que este año venció a Palmeiras por 1-0, que le permitió sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Universitario el gran ganador en la final de la Copa Libertadores

Esta final ha sido un gran éxito y ha beneficiado a varios, tanto el tema de Turismo, Publicidad, entre otros. Pero claro, en este caso el cuadro de Universitario disfrutó de un gran dinero por prestar el coloso de Ate para este importante encuentro. Aparte de recibir algunas refacciones a este gran recinto deportivo.

Hablamos que de forma directa lograron sumar 1 millón de dólares, una cifra importante teniendo en cuenta que solo tuvieron que prestar el estadio. Eso sí, esto los obligó a tener que jugar en el Estadio Nacional, pero terminaron con una gran ganancia. Sin mencionar que la camiseta de la U se vendió como pan caliente.

