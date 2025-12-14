Atención Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿Cuándo es el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026?

Se ha definido la Liga 1 en su temporada 2025. Finalmente, Cusco FC se quedó con la plaza de Perú 2 para acceder automáticamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Lo logró tras dar vuelta el 1-0 que había conseguido Sporting Cristal en la ida. Fue 2-0 para los cusqueños con los goles de Iván Colman, de penal, y de Facundo Callejo.

Ahora, ambos equipos aguardan por los sorteos que debe realizar la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores 2026. En este sentido, Sporting Cristal, junto con Alianza Lima, lo sabrán pronto, ya que jugarán las fases previas de competencia.

Conmebol ya había anunciado hace algunos días que el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026 tenía fecha y horario confirmado. Si bien hay algunas ligas de Sudamérica que no han definido sus clasificados, lo cierto es que darán a conocer igual cuáles serán los cruces con los que dé inicio el certamen continental.

¿Cómo se juegan las fases previas de la Copa Libertadores 2026?

Antes de la fase de grupos de la Libertadores, habrá hasta tres fases previas. Alianza Lima, como pasó en la edición 2025, iniciará la edición 2026 desde la fase 1 debido a su posición de Perú 4. El sorteo determinará con qué rival le tocará medirse para llegar a fase 2.

En tanto, desde dicha instancia, jugará Sporting Cristal (Perú 3) junto a otros 12 equipos de las diferentes asociaciones miembro de Conmebol. Además, se sumarán los tres ganadores de la fase 1. Por lo cual, habrá ocho cruces en dicha instancia para conocer a los ocho clasificados a fase 3.

En esta última instancia previa, habrá cuatro series donde se conocerán los cuatro equipos que irán a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Dichos clubes se unirán a los que iniciarán desde este momento al certamen continental, entre los que destacan Universitario de Deportes y el propio Cusco FC.

¿Cuándo es el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026?

Tal como informó la Conmebol, el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas local (10:00 horas Lima) en la sede del organismo en Asunción, Paraguay.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Por su parte, Conmebol no informó aún la fecha y el horario oficial para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No obstante, se especula con que pueda ser en la semana del 16 al 20 de marzo, ya que para ese entonces, ya habrán terminado las fases preliminares.

