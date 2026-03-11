Es tendencia:
El grupo de pesadilla que podría tocarle a Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores y hacemos una proyección de qué rivales podría tener.

Por Aldo Cadillo

Yoshimar Yotún y Sporting Cristal en la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.Yoshimar Yotún y Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

Se acerca el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y en Sporting Cristal ya analizan los posibles rivales que podrían aparecer en su camino. La ceremonia se realizará este 19 de marzo en Luque, Paraguay, donde se definirán los grupos del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Uno de los escenarios más duros para el club celeste sería caer en un grupo extremadamente competitivo desde el arranque. Si se arma el peor panorama posible respetando los bombos, el primer rival podría ser Flamengo, actual campeón del torneo y uno de los planteles más poderosos del continente.

Desde el bombo 2, otro rival complicado sería Estudiantes de La Plata, histórico equipo argentino que cuenta con cuatro títulos de Copa Libertadores y una larga tradición de competir con gran intensidad en torneos internacionales.

El tercer integrante del posible grupo sería Always Ready, conjunto boliviano que juega en el estadio de El Alto, una ciudad ubicada a más de 4,000 metros de altura, una de las condiciones más exigentes del fútbol sudamericano para cualquier visitante.

Imagen
Cristal pasó a la fase de grupos de la Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

El peor grupo que le puede tocar a Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

De esta forma, el hipotético grupo quedaría conformado por Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Always Ready (Bolivia) junto a Sporting Cristal, combinando poderío brasileño, tradición argentina y la temida altura boliviana.

Paulo Autuori explotó y lapidó al plantel de Sporting Cristal: “No era para pasar”

ver también

Si el sorteo termina armando un escenario similar, el equipo rimense afrontaría una de las zonas más difíciles del torneo, obligándolo a mostrar su mejor versión desde la primera jornada para intentar avanzar a los octavos de final.

Imagen
Bombos de la Libertadores. (Foto: X)

Los bombos del sorteo de la Copa Libertadores

  • Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).
  • Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
  • Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).
  • Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) o Juventud (URU) o Independiente Medellín (COL).

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será el próximo jueves 19 de marzo en Luque (Paraguay), sede oficial de la Conmebol.

Datos claves

  • El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará el 19 de marzo en Paraguay.
  • Sporting Cristal podría enfrentar a Flamengo, Estudiantes de La Plata y Always Ready en el grupo más temido.
  • El club Always Ready disputa sus partidos locales a más de 4,000 metros de altura.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
