¿Cuánto dinero ganó Sporting Cristal por eliminar a Carabobo y llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal pasó momentos de tensión hasta el final, pero logró imponerse ante Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, asegurando así su lugar en la fase de grupos del importante certamen internacional.

Esto representa una excelente noticia para el cuadro ‘celeste’, que recibirá un importante ingreso económico tras haber alcanzado esta etapa, tal como lo establece el reglamento de la CONMEBOL para los clubes participantes.

¿Cuánto dinero ganó Sporting Cristal?

Al llegar hasta la fase 3 de la Libertadores, el equipo dirigido por Paulo Autuori recibirá un total de 1.1 millones de dólares (500 mil + 600 mil), a lo que se suma el premio de 330 mil dólares obtenido por la victoria ante ‘El Granate’ en el partido de ida.

Ahora, con su clasificación a la fase de grupos, los del Rímac han asegurado 3 millones de dólares, sumando un total de 4.43 millones de dólares entre todos los premios obtenidos hasta el momento.

En ese sentido, los premios obtenidos por Sporting Cristal se detallan así: 500 mil dólares por la fase 2 y 600 mil dólares por la fase 3, sumando 1.1 millones de dólares. A esto se le agregan 330 mil dólares por el triunfo en la ida contra Carabobo, y otros 3 millones de dólares por su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los rivales de Sporting Cristal en fase de grupos

El sorteo de los grupos de la Copa Libertadores está programado para llevarse a cabo el próximo jueves 19 de marzo, fecha en la que se conocerán los rivales a los que enfrentará Sporting Cristal.

Cabe resaltar que, según se pudo conocer, la primera jornada de esta instancia tiene previsto disputarse entre el martes 7 al jueves 9 de abril.

DATOS CLAVES

