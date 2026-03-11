Aunque logró el objetivo de clasificar, el ambiente entre los hinchas de Sporting Cristal está lejos de ser de celebración. El cuadro rimense avanzó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar a Carabobo en una dramática tanda de penales en el estadio de Matute, pero el rendimiento del equipo generó fuertes críticas.

En redes sociales, muchos aficionados expresaron su frustración por el sufrimiento innecesario del equipo, especialmente por la forma en que se ejecutaron algunos penales. “Se sufrió demasiado. Irven Ávila y Christofer Gonzales no pueden patear así, no me jodan”, fue uno de los comentarios que rápidamente se viralizó.

Otros hinchas también reconocieron que el objetivo deportivo se cumplió, pero advirtieron que el nivel mostrado deja muchas dudas para lo que viene en el torneo continental. “Es la primera vez que siento que esta clasificación es la peor de todas. Después de perder este partido en casa no tenemos nivel para jugar una fase de grupos”, señaló otro seguidor celeste.

Incluso hubo mensajes más duros que apuntan directamente al futuro del equipo en la Libertadores. “No hay nada que celebrar. Clasificar por penales, perdiendo de locales un partido que solo necesitábamos empatar y ante un equipo venezolano, no merece celebración. Más bien es una gran preocupación de cara a la fase de grupos”.

Hinchas de Cristal se quejaron pese a pasar a fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: X)

Cristal sufrió más de la cuenta ante Carabobo

El malestar nace porque Sporting Cristal tenía ventaja en la serie tras el triunfo en la ida en Venezuela, pero terminó perdiendo en casa y debió definir todo desde los doce pasos, algo que muchos consideran un síntoma de fragilidad competitiva.

Así, aunque Cristal sigue con vida en la Copa Libertadores, la clasificación dejó más interrogantes que festejos entre sus propios hinchas, quienes exigen una mejora urgente si el equipo quiere competir con dignidad en la fase de grupos del torneo continental.

Así anunció Cristal el final del partido ante Carabobo. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuánto dinero ganó Sporting Cristal por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal ganó alrededor de 3 millones de dólares tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. A este monto hay que sumarle alrededor de 1.1 millón de dólares más, por los partidos de la Fase 2 y Fase 3.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será el próximo jueves 19 de marzo en Luque (Paraguay), sede oficial de la Conmebol.

Datos claves

Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos tras eliminar a Carabobo por penales.

Los futbolistas Irven Ávila y Christofer Gonzales recibieron críticas por sus ejecuciones desde el punto penal.

El equipo avanzó de ronda pese a perder como local el partido de vuelta en Matute.

