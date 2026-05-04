Sporting Cristal vs Palmeiras: ¿A qué hora juegan y qué canal transmite el partido por el grupo F de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal mide fuerzas ante Palmeiras en el estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro válido por la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

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Este compromiso resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo. A continuación, te contamos los horarios y las señales de transmisión disponibles para seguir el partido.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras?

El duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras por la Copa Libertadores se llevará a cabo este martes 5 de mayo en Matute. Revisa los horarios para seguir el emocionante duelo entre ambas escuadras según el país en el que te encuentres:

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas (Miami y Nueva York) y 15:00 horas (Los Ángeles)

España: 12:00 horas del día siguiente

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¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO?

El partido entre Sporting Cristal y Palmeiras será transmitido en vivo por la cadena internacional ESPN en Perú y en distintos países de Latinoamérica. Además, podrá verse de forma online a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

En Brasil, el compromiso estará disponible por la señal de Paramount Plus, aunque será necesario contar con una suscripción premium para acceder a la transmisión.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Por su parte, Sporting Cristal afronta el encuentro con más incertidumbres que confianza, a pesar de mantenerse como líder de su grupo en la Copa Libertadores. En sus últimos cinco partidos registra dos victorias y tres derrotas.

En tanto, Palmeiras llega en un mejor momento, sin conocer la derrota en sus cinco compromisos recientes, con tres triunfos y dos empates.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras este martes 5 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.

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El partido de Copa Libertadores se transmitirá por la señal de ESPN y Disney Plus.