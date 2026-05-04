Sporting Cristal vs Palmeiras: ¿A qué hora juegan y qué canal transmite el partido por el grupo F de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal mide fuerzas ante Palmeiras en el estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro válido por la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Este compromiso resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo. A continuación, te contamos los horarios y las señales de transmisión disponibles para seguir el partido.
¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras?
El duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras por la Copa Libertadores se llevará a cabo este martes 5 de mayo en Matute. Revisa los horarios para seguir el emocionante duelo entre ambas escuadras según el país en el que te encuentres:
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 18:00 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas
- México: 16:00 horas
- Estados Unidos: 18:00 horas (Miami y Nueva York) y 15:00 horas (Los Ángeles)
- España: 12:00 horas del día siguiente
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO?
El partido entre Sporting Cristal y Palmeiras será transmitido en vivo por la cadena internacional ESPN en Perú y en distintos países de Latinoamérica. Además, podrá verse de forma online a través de la plataforma de streaming Disney Plus.
En Brasil, el compromiso estará disponible por la señal de Paramount Plus, aunque será necesario contar con una suscripción premium para acceder a la transmisión.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Por su parte, Sporting Cristal afronta el encuentro con más incertidumbres que confianza, a pesar de mantenerse como líder de su grupo en la Copa Libertadores. En sus últimos cinco partidos registra dos victorias y tres derrotas.
En tanto, Palmeiras llega en un mejor momento, sin conocer la derrota en sus cinco compromisos recientes, con tres triunfos y dos empates.
DATOS CLAVES
- Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras este martes 5 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.
- El partido de Copa Libertadores se transmitirá por la señal de ESPN y Disney Plus.
- El encuentro por el Grupo F iniciará a las 17:00 horas en territorio peruano.