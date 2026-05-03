Ante la lesión de Paolo Guerrero y Alan Cantero: Alianza Lima tomó esta decisión radical para el partido con Sporting Cristal

La reciente victoria de Alianza Lima ante Deportivo Moquegua dejó una resaca amarga en Matute debido al estado físico de sus estrellas. El técnico Pablo Guede confirmó en conferencia de prensa que el equipo perderá a piezas fundamentales justo antes del clásico moderno.

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Alan Cantero ha sido descartado oficialmente tras sufrir una distensión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos diez días. Esta baja deja un vacío importante en la generación de juego ofensivo para el esquema habitual del entrenador argentino.

La incertidumbre sobre el estado de Paolo Guerrero

La situación más crítica recae sobre Paolo Guerrero, quien sufrió un percance físico en la última sesión de prácticas. “Paolo se lesionó ayer en el entrenamiento; tenemos que saber cuál es el grado de lesión que tiene”, sentenció Guede ante los medios.

Esta duda ha obligado a la institución a tomar una decisión radical: esperar a los futbolistas que todo se maneje de forma calma. Ante la falta de sus dos cracks, Alianza Lima podría pasar a un esquema de falso nueve para enfrentar a Sporting Cristal. O confiar como hasta ahora en Luis Ramos y Federico Girotti.

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El plan de emergencia para el choque en Matute

La estrategia radical implica adelantar las líneas y apostar por la velocidad de sus extremos en lugar del choque físico en el área. Guede busca que la movilidad constante sea la herramienta para desestabilizar la defensa rimense el próximo sábado 9 de mayo.

El partido, programado para las 8:00 PM en el Estadio Alejandro Villanueva, será el escenario donde se pondrá a prueba esta nueva pizarra. La consigna en el vestuario es clara: la jerarquía individual será reemplazada por una presión colectiva asfixiante desde la salida.

Paolo Guerrero y Alan Cantero lesionados en Alianza Lima. (Foto: IA).

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A pesar del panorama adverso, el cuerpo técnico confía en que este cambio táctico de emergencia mantenga la competitividad del equipo. La prioridad absoluta ahora es cerrar la preparación semanal sin más sustos médicos para llegar con el once definido al clásico.

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