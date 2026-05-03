“Es escandaloso”: hinchas de Sporting Cristal explotan por los errores de Diego Enríquez ante Cusco FC

Sporting Cristal sigue sin ganar en el Torneo Apertura 2026 y el día de hoy igualó 2-2 frente a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo. Con rendimientos bastante irregulares durante las últimas semanas, ahora los hinchas celestes tienen diversas razones para seguir ofuscados. Dentro de dichas críticas es que señalan al arquero Diego Enríquez como uno de los responsables del resultado.

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Si bien Sporting Cristal se muestra en muchos casos como un equipo desequilibrado en defensa y ataque, el primer gol de Cusco FC tuvo una clara responsabilidad de Diego Enríquez que salió a cortar muy lejos de su área y no fue capaz de quedarse con el balón. Pasó todo lo contrario ya que el delantero Joel Herrera definió a placer para concretar la paridad momentánea del duelo.

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“Lo de Enríquez es escandaloso“, “Empata Cusco ante una mala salida de Enríquez. Es arquero bajo los 3 palos, pero para salir por arriba o por abajo es malo” y “Otra mala salida de Enríquez. Errores de los que nos tiene acostumbrado desgraciadamente”; fueron algunas de las reacciones de los hinchas de Sporting Cristal en contra del rendimiento del guardameta.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Así como se reclama el accionar de Diego Enríquez en el primer gol de Cusco FC frente a Sporting Cristal, muchos aficionados rimenses coinciden que en el tanto de Lucas Colitto que fue para darle la ventaja a la visita también pudo hacer algo. De esta manera, entendemos que el arquero se encuentra en el ojo de la tormenta y ya muchos empiezan a dudar de su titularidad del último tiempo.

¿Cómo quedó Sporting Cristal en el Torneo Apertura y qué se le viene en la Copa Libertadores?

Tras el empate 2-2 frente a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal sumó 15 puntos y se ubica en el puesto 12 del Torneo Apertura 2026. Muy lejos de los lugares de vanguardia, los celestes no ven mejoras de resultados en el campeonato local y empiezan a complicarse incluso en la tabla acumulada que sin duda podría darles una mano en la lucha por el título en esta temporada.

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Lo curioso es que en el ámbito internacional vemos otro rostro. Sporting Cristal lidera el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con 6 puntos en 3 fechas jugadas y ahora se alista para recibir a Palmeiras en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo martes 5 de mayo a las 17:00 horas. Será un duelo muy complicado, pero que a la vez genera cierta confianza en el hincha por los resultados dados.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Diego Enríquez es señalado por la hinchada como el principal responsable del resultado, especialmente por una salida fallida fuera de su área que permitió el gol de Joel Herrera .

es señalado por la hinchada como el principal responsable del resultado, especialmente por una salida fallida fuera de su área que permitió el gol de . Sporting Cristal apenas suma 15 puntos en 13 fechas , lo que lo hunde en el puesto 12 de la tabla, una posición impropia para un candidato al título.

, lo que lo hunde en el de la tabla, una posición impropia para un candidato al título. A pesar del mal momento en la Liga 1, Cristal sigue puntero del Grupo F de la Libertadores y este martes 5 de mayo tendrá una prueba de fuego ante Palmeiras en Matute.