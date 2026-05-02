La CONMEBOL confirmó al árbitro para el duelo entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores y la designación ya genera polémica. El encargado de impartir justicia este martes 5 de mayo desde las 5:00 PM en Matute será el argentino Darío Herrera, juez de 41 años que recientemente fue duramente cuestionado por decisiones controversiales.

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Uno de los reclamos más recientes llegó por el partido entre Barracas Central vs Banfield, donde el periodista Germán García Grova denunció en redes sociales: “Vergonzoso arbitraje de Darío Herrera en Barracas vs Banfield. No quiso cobrarle dos penales a la visita”. Antes también fue señalado por una acción polémica en el clásico entre River Plate y Boca Juniors tras un empujón dentro del área de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta que generó debate.

Las estadísticas del árbitro argentino Darío Herrera también llaman la atención: en 544 partidos dirigidos registra 2701 tarjetas amarillas, 92 dobles amarillas, 102 tarjetas rojas directas y 153 penales sancionados, números que reflejan un perfil de juez con bastante intervención disciplinaria.

Además, Darío Herrera ya dirigió dos veces a Sporting Cristal. La primera fue el 3 de abril de 2025, cuando los celestes cayeron 3-2 en el Estadio Nacional por Copa Libertadores y mostró seis amarillas.

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Barracas robando siempre. Clarísimo penal no cobrado a Banfield. Darío Herrera va al mundial, ahora entiendo.

VAR? No… deja loco.

Chiqui Tapia League pic.twitter.com/QofOnx0Xtf — Ochoita (@OchoitaSoy) May 2, 2026

Darío Herrera será el árbitro del Sporting Cristal vs. Palmeiras por Copa Libertadores

La última vez que el árbitro argentino Darío Herrera dirigió a los celestes fue en el triunfo por 1-0 ante Cerro Porteño el 8 de abril de 2026, encuentro en el que expulsó a Cecilio Domínguez y mostró tres tarjetas rojas en total.

Como dato adicional, también fue el árbitro de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, duelo que terminó 1-0 y donde mostró siete tarjetas amarillas. Su designación para el Sporting Cristal vs Palmeiras ya encendió las alarmas entre los hinchas celestes.

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El árbitro Darío Herrera dirigió el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora y en qué canal juegan Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras se jugará este martes 5 de mayo desde las 5:00 PM en Matute y por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores. Además, el partido se verá en vivo y en directo por la transmisión oficial de ESPN y por la aplicación oficial de Disney+.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Palmeiras | 5 de mayo | 5:00 PM

vs. Palmeiras | 5 de mayo | 5:00 PM Fecha 5: Junior vs. Sporting Cristal | 20 de mayo | 9:00 PM

| 20 de mayo | 9:00 PM Fecha 6: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal | 28 de mayo | 5:00 PM

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Datos claves

Darío Herrera arbitrará el duelo Sporting Cristal vs Palmeiras el martes 5 de mayo.

El árbitro argentino registra 2701 tarjetas amarillas y 102 rojas directas en 544 partidos.

Herrera dirigió a Sporting Cristal en 2025 y 2026, sumando cuatro expulsiones totales.