Nacional reclamó ante Conmebol el arbitraje de Carlos Benítez tras derrota ante Universitario

Luego de varios días desde que Universitario de Deportes consiguió un triunfo de vital importancia frente a Nacional por la Copa Libertadores 2026, desde el equipo uruguayo tomaron una contundente decisión sobre el accionar del árbitro paraguayo Carlos Benítez. El asunto fue más allá de una simple molestia y ahora se pudo conocer que enviaron un reclamo oficial hacia Conmebol.

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Dentro de las decisiones más polémicas y controversiales del juez Carlos Benítez el pasado miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental, no hay duda alguna que la infracción de Caín Fara en contra de Nicolás Rodríguez durante el primer tiempo fue el tema de discusión. Pudo ser una tarjeta roja que solo obtuvo una amarilla de por medio dentro del análisis y que claramente frustró a Nacional.

Solo fue tarjeta AMARILLA para Caín Fara y luego hace el gol del empate..



Ni en el VAR la vieron❌ pic.twitter.com/QBli5I7j0Z — PASIÓN TRICOLOR (@PasionTricolor1) April 30, 2026

“Queja formal a Conmebol. Nos confirman desde el club, Nacional presentó una queja formal ante la Conmebol por el arbitraje del partido ante Universitario. La nota fue elaborada en la misma madrugada del partido. Se esperan sanciones y jueces de otro nivel para el resto de la Copa”; fue la más reciente información que compartió el reconocido portal uruguayo ‘Pasión Tricolor‘ a través de ‘X’.

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🚨 QUEJA FORMAL A CONMEBOL



Nos confirman desdel el club, NACIONAL presentó una queja formal ante la CONMEBOL por el arbitraje del partido ante Universitario.



La nota fue elaborada en la misma madrugada del partido. SE ESPERAN SANCIONES y jueces de otro nivel para el resto de la… pic.twitter.com/Yhupk8dLqm — PASIÓN TRICOLOR (@PasionTricolor1) May 2, 2026

Si bien desde Nacional no han emitido algún comunicado oficial respecto al reclamo mencionado hacia las oficinas de Conmebol, es muy probable que pretendan manejar el tema en la interna y con la única finalidad de que puedan ser programados con árbitros de mejor nivel para lo que resta de la Copa Libertadores 2026, entendiendo el criterio que tienen por Carlos Benítez.

La explicación de Caín Fara sobre la durísima falta en contra de Nicolás Rodríguez

Cuando corría el minuto 17 del partido entre Universitario de Deportes vs. Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, Caín Fara controló mal un balón y tuvo que ir al piso para friccionar con Nicolás Rodríguez, quien intentaba recuperar el mismo. Yendo con mucha fuerza y golpeando al rival de turno, luego el defensor merengue explicó cómo se dio dicha acción y aseguró que dentro de su evaluación realmente no ameritaba una expulsión.

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“Yo sé que fue vehemente la jugada, pero no es para tarjeta roja porque no voy con la plancha. Sí fue fuerte, en Copa se deja pegar más que en liga. Así como pegaron ellos, también nosotros. Feliz, muy contento por mi segundo gol y hacerlo en la Libertadores”; declaró Caín Fara post triunfo de la ‘U’ en conversación con los medios locales e internacionales. Dicho esto, distintos jugadores de Nacional no estuvieron de acuerdo y optaron por cuestionar al juez.

“Estoy muy agradecido con Álvaro Barco que fue quien me trajo. No es para roja, no voy con la plancha. Vengo arrastrando microfactura en la costilla desde antes del clásico. Cuando entro se me olvida”



Caín Fara, jugador de Universitario



📹 @Landivar_renato

🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/wONtP5TsCP — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 30, 2026

DATOS CLAVES

Nacional de Uruguay presentó una queja formal ante la Conmebol por el arbitraje del paraguayo Carlos Benítez en el partido ante Universitario.

presentó una queja formal ante la por el arbitraje del paraguayo en el partido ante Universitario. La jugada de la controversia fue una falta del defensor Caín Fara contra Nicolás Rodríguez al minuto 17, que solo fue sancionada con tarjeta amarilla pese a los reclamos de expulsión.

contra al minuto 17, que solo fue sancionada con tarjeta amarilla pese a los reclamos de expulsión. Caín Fara defendió su accionar asegurando que no fue una jugada de tarjeta roja porque “no fue con la plancha” y que en el torneo continental se permite mayor fricción física.