Así reaccionó la prensa uruguaya tras la acusación de Santiago Arias al presidente de Montevideo City Torque

Santiago Arias fue tendencia continental luego de acusar a la directiva de Montevideo City Torque y desde Uruguay tomaron postura sobre lo dicho. A continuación, entérate de todos los detalles.

Luego de la eliminación de Cienciano y su regreso a Lima tras perder 3-0 ante Montevideo City Torque, distintos protagonistas de la delegación imperial mostraron sus impresiones de lo vivido en la llave continental. En esta ocasión fue Santiago Arias quien dejó de lado lo futbolístico para evidenciar un comportamiento más que cuestionable por parte del presidente del club charrúa.

Publicidad

“Son chicanas de fútbol. Nosotros cuando pasamos también hemos hecho esas cosas. En esa publicación de que nosotros solo tenemos altura, les faltó poner que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros. Ahora lo digo porque me estás mostrando. Es muy fuerte, la verdad. Por eso digo que la pasión no se compra. Obviamente yo y todos mis compañeros rechazamos rotundamente eso“; reveló Santiago Arias.

Santiago Arias: "El presidente del City Torque esta ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros"



La nota completa en: https://t.co/HIVD6UOJan#Cienciano pic.twitter.com/xEHQwlFHvj — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) September 18, 2026

En base a estas declaraciones es que desde Uruguay reaccionaron al respecto y de forma bastante sorpresiva por la gravísima acusación de Santiago Arias hacia el presidente de Montevideo City Torque. Si bien el protagonista relacionado no ha emitido ninguna respuesta al respecto ni tampoco desde la interna del club han dicho algo, en el medio charrúa informaron lo que sucedió.

Publicidad

“Polémica: un jugador uruguayo de Cienciano aseguró que el presidente de Montevideo City Torque les ofreció dinero para que ‘se hagan expulsar'”; publicaron el día de hoy en el canal digital de ‘El Observador’. Asimismo, desde ‘El País‘ informaron de la siguiente manera. “Polémica acusación del uruguayo Arias a MC Torque de ‘ofrecer plata para que se hagan expulsar los jugadores'”.

Fuente: El Observador.

Fuente: El País.

Publicidad

¿Qué dijo Horacio Melgarejo sobre las burlas de Montevideo City Torque a Cienciano?

En el fútbol siempre hay calenturas y más aún luego de la eliminatoria tan disputada como fue la última entre Montevideo City Torque y Cienciano. Así también lo entendió Horacio Melgarejo, quien sorpresivamente no quiso mandarse con declaraciones fuera de lugar ni tampoco generar polémicas luego de conocer alguna que otra publicación ciertamente picante de los uruguayos.

“Al final eso, el fútbol. Yo creo que no vi nada, no tengo redes y lo que uno puede escribir después del partido es todo más fácil. Así que no darle importancia a eso. Yo dije que en Cusco que hubo un solo equipo, fue Cienciano y fue verdad. En Montevideo pasó lo contrario”; declaró Horacio Melgarejo en charla con los medios en su arribo a Lima luego del duelo jugado en Uruguay.

Publicidad

DATOS CLAVES