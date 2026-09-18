Carlos Garcés explotó en contra de la actitud de Montevideo City Torque en Uruguay: “Desubicados”

Cienciano quedó fuera de la Copa Sudamericana 2026 y Carlos Garcés cuestionó el comportamiento de Montevideo City Torque al término del encuentro en Uruguay. Conoce todos los detalles.

El sabor amargo de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 persiste en la interna de Cienciano y es algo natural. Sabiendo que fueron superados en momentos claves de la llave ante Montevideo City Torque, lo que sí no están dispuestos a soportar fue la actitud de los uruguayos al término de la llave. Así lo reveló recientemente Carlos Garcés al regresar a territorio peruano.

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Fuente: Getty Images.

Carlos Garcés fue titular la noche de ayer en el Estadio Centenario, pero fue cambiado en el segundo tiempo y no pudo terminar el partido. Sabiendo que el trámite se puso algo picante y que se dieron distintos cruces al final de la llave, ahora se enteró de unas publicaciones bastante llamativas desde Montevideo City Torque y no tuvo mejor idea que calificarlos de desubicados totales.

“Nos quedamos muy cerca de conseguir algo importante para nosotros, para el equipo y apenados por eso. Esto es fútbol y todo puede pasar. Sabíamos que había una buena ventaja. Independientemente de cómo se dieron las cosas, esto es fútbol y creo que por momentos hicieron méritos para ganar el partido. Le ganan a un equipo grande como Cienciano“; declaró Carlos Garcés.

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El delantero de Cienciano conversó con ‘Fútbol en América‘ en el regreso a Lima de la delegación y dejó un mensaje hacia el comportamiento de Montevideo City Torque. “La verdad es que no vi esa publicación del ‘Papá de América’, no veo redes sociales. Si lo hicieron, la verdad que muy desubicados por parte de ellos. Cuando le ganas a un equipo grande como Cienciano ocurren cosas como esas.”

🔴😳 "MUY DESUBICADO DE PARTE DE ELLOS"



🗣️ EXCLUSIVO: Carlos Garcés lamentó la eliminación de Cienciano en la Sudamericana y cuestionó la frase publicada por Montevideo City en redes sociales.



"Cuando le ganas a un equipo grande como Cienciano, ocurren esas cosas", señaló.⚽️ pic.twitter.com/PYnbtLPLc6 — Fútbol en América (@FAamericatv) September 18, 2026

La emotiva confesión de Carlos Garcés tras la eliminación de Cienciano

Luego de la durísima derrota de Cienciano por 3-0 a manos de Montevideo City Torque, fue Carlos Garcés quien también dio la cara en zona mixta del Estadio Centenario y reveló un pedido de su hija para esta Copa Sudamericana 2026. En conversación con el canal ‘Denganche‘, el atacante imperial contó que desde casa le consultaban seguidamente por al obtención del torneo continental.

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“Es muy duro ahora hablar. Estábamos todos muy ilusionados, teníamos mucha fe de que podíamos sacar adelante el partido. Ahora es muy fácil buscar culpables, es muy fácil decir por qué no clasificamos. Estamos dolidos pero orgullosos del grupo que tenemos. Mi hija me pedía ganar la copa, me preguntaba cuántos goles faltaban para ganar la copa. Nos quedamos con todo eso, con las cosas lindas de esta copa que, dentro de todo, fue hermosa”; declaró.

"𝗠𝗜 𝗛𝗜𝗝𝗔 𝗠𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗚𝗨𝗡𝗧𝗔𝗕𝗔: ¿𝗖𝗨𝗔́𝗡𝗧𝗢 𝗡𝗢𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔𝗕𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔?" 🥲🏆



👉 Carlos Garcés, delantero de Cienciano, respondió a Michael Succar respecto a la ilusión que existía en el cuadro del Cusco con la Copa Sudamericana.



¿Qué… pic.twitter.com/W40pjl8m6o — DENGANCHE (@denganche) September 18, 2026

DATOS CLAVES

Cienciano perdió 3-0 ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026.

ante por la Carlos Garcés calificó de desubicados a los uruguayos por llamarse “ Papá de América”.

calificó de desubicados a los uruguayos por llamarse “ Segundo tiempo fue el momento exacto en que Carlos Garcés salió cambiado.