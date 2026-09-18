Horacio Melgarejo sobre Montevideo City Torque: “Tuvieron que regalar entradas para que vaya gente”

Horacio Melgarejo se refirió a Montevideo City Torque en su regreso a Lima y les mandó una 'chiquita' a pesar de haber reconocido que fueron superiores la noche de ayer en el Estadio Centenario.

Cienciano no pudo conseguir la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras perder 3-0 ante Montevideo City Torque. En un partido en donde los cusqueños no se encontraron con su mejor juego y que fueron superados por el adversario, la palabra de Horacio Melgarejo fue la más esperada de la jornada y sorpresivamente en principio tuvo análisis de elogio.

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Fuente: Getty Images.

En conferencia de prensa, el estratega de Cienciano reconoció el poderío de Montevideo City Torque y aseguró que tienen muy bien merecida la clasificación a la siguiente ronda del campeonato. Además, halagó la entrega de sus jugadores y lo más llamativo vino luego. En el regreso de la delegación cusqueña a Lima, Horacio Melgarejo mandó un par de ‘chiquitas’ al equipo uruguayo.

“‘Papá de América’ no puede ser si hace tres años que existen. No seas malo. Vamos a ser sinceros, ‘Papá de América’ es Cienciano que ganó un título para el fútbol peruano. City Torque está haciendo un muy buen trabajo, es un equipo nuevo, con grandes futbolistas, con un gran cuerpo técnico y con una inversión importante de un grupo que ya sabemos”; reveló Horacio Melgarejo.

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Frente a la consulta de los medios deportivos locales que esperaban a los imperiales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el técnico de Cienciano mantuvo su postura sobre los charrúas. “Pero ‘Papá de América’ imposible, si tuvieron que regalar entradas para que vaya gente. Hay que ser coherentes. Los vuelvo a felicitar. Pasaron bien, pero hay que decir las cosas como son”.

Cienciano no supo mantener la ventaja de 2-0 ante Montevideo City Torque

Como bien recordamos, Cienciano consiguió un triunfo muy importante la semana pasada ante Montevideo City Torque en el Cusco. Fue un resultado 2-0 que tenía ilusionados a los hinchas imperiales, pero finalmente el equipo no fue capaz de cuidar dicha ventaja y el día de ayer cayeron 3-0 en el Estadio Centenario jugando uno de los peores partidos en la Copa Sudamericana 2026.

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Las pocas variantes debido al plantel corto, la lesión de una figura clave como Alejandro Hohberg y el nivel óptimo del rival uruguayo ocasionó que Cienciano no pueda mostrar su mejor nivel en la ciudad de Montevideo. Ahora los cusqueños deberán enfocarse en el Torneo Clausura 2026 para volver a clasificar a un torneo internacional en el 2027 y así quitarse la espina de esta eliminación.

DATOS CLAVES

Cienciano perdió 3-0 ante Montevideo City Torque y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 .

perdió 3-0 ante y quedó eliminado de la . Horacio Melgarejo indicó que el equipo uruguayo regaló entradas para llevar público al estadio.

indicó que el equipo uruguayo regaló entradas para llevar público al estadio. Ventaja de 2-0 lograda en el Cusco no bastó para avanzar a las semifinales.