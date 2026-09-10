¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana?

Cienciano marcó diferencias en Cusco. Ahora, debe jugar en Uruguay por el partido de vuelta ante Montevideo City Torque. Conoce los detalles de este duelo.

Cienciano hizo un buen primer tiempo y marcó diferencias en Cusco. Con el 2-0 en el partido de ida en el Inca Garcilaso de la Vega, sacó ventaja en la serie de cuartos de final ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. Ahora, todo se muda a Uruguay.

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El partido de ida fue para el ‘Papá de América’ gracias a los goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain en la primera parte. El local pudo haber metido algún tanto más, pero la diferencia quedó en dos goles. Ahora, la vuelta será en el llano donde el conjunto ‘citadino’ debe marcar dos tantos para, al menos, forzar los penales.

¿Cuándo vuelven a jugar Cienciano y Montevideo City Torque?

El partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará en una semana, es decir, el próximo jueves 17 de septiembre. El escenario, esta vez, será el Centenario de Montevideo, donde el ‘Ciudadano’ ha hecho de local en esta Copa Sudamericana 2026. El horario de inicio para este duelo es a las 21:30 horas local (19:30 horas de Perú).

Este encuentro de vuelta, desde Uruguay, contará con transmisión en vivo para toda Sudamérica del canal ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium vía online.

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Cienciano llegará con más descanso que Montevideo City Torque

Para el ‘Papá de América’, la prioridad es la Copa Sudamericana. Por eso, tras un permiso acordado con Liga 1, ha postergado su partido de la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1, que debía jugar ante ADT en Tarma. De hecho, también aplazó el encuentro de la jornada 10 ante Los Chankas.

Por lo tanto, el equipo cusqueño tendrá una semana de descanso completa para preparar el partido de vuelta. En tanto, City Torque tendrá partido por el Torneo Clausura uruguayo: jugará ante Liverpool el próximo lunes 14 de septiembre.

Así, el equipo de Horacio Melgarejo tiene más días de descanso que su rival para el partido de vuelta. Esto puede ser un punto clave para la serie, dependiendo el desgaste que tenga el conjunto ‘citadino’.

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