Días y horarios confirmados para Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se definieron los días y horarios para los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce cuándo juegan Cienciano y Botafogo.

Cienciano ya conoce cuándo y dónde se enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conmebol informó de manera oficial los días y horarios para todos los cruces de la ronda de los 16 mejores del certamen continental.

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El ‘Papá de América’ dio una de las sorpresas en la ronda de Playoffs de la Copa Sudamericana. Dio vuelta el 2-0 que sufrió en el partido de ida ante Lanús y ganó la serie por 4-2 tras vencer 4-0 en Cusco. Así, la fortaleza de su localía y un gran trabajo del tándem Carlos Garcés-Alejandro Hohberg permitieron la clasificación.

Botafogo, por su parte, no jugó la ronda de Playoffs. Se clasificó directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras ser el mejor primero de la fase de grupos. No perdió en toda esa ronda, ya que terminó con cinco victorias y un empate en el Grupo E, superando a Caracas (2º con 9), Racing (3º con 8) e Independiente Petrolero (4º sin unidades).

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Tras el sorteo de la ronda de Playoffs, también se determinó el cuadro general de la Copa Sudamericana. Así, el equipo de Horacio Melgarejo ya sabía que, en caso de superar a Lanús, le tocaría enfrentar al mejor equipo de la fase de grupos del torneo. Por lo cual, tendrá un duro duelo ante el cuadro brasileño en octavos.

Los detalles para Cienciano vs Botafogo con días y horarios confirmados

La serie entre Cienciano y Botafogo comenzará en Cusco y se definirá todo en Río de Janeiro. Como el cuadro brasileño fue primero en la fase de grupos, tiene la ventaja de definir como local en el partido de vuelta. Por lo cual, el elenco peruano deberá hacerse fuerte en el primer encuentro para llegar con buen pie al otro duelo.

Conoce los días y horarios para los partidos de la serie entre el ‘Papá’ y el ‘Fogão’:

IDA: Cienciano vs. Botafogo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Jueves 13 de agosto a las 19:30 horas .*

Cienciano vs. Botafogo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | .* VUELTA: Botafogo vs. Cienciano | Estadio Olímpico Nilton Santos | Jueves 20 de agosto a las 19:30 horas.*

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*Horarios de Lima, Perú.

Días y horarios confirmados para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Octavos de Final – IDA (Semana 33 – 10/08 al 16/08)

Boca Juniors (ARG) vs. Recoleta (PAR): Martes 11/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio La Bombonera, Buenos Aires (ARG) | Llave A

Martes 11/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio La Bombonera, Buenos Aires (ARG) | Llave A Bolívar (BOL) vs. São Paulo (BRA): Martes 11/8 | 20:30 (Hora Local) | Estadio Hernando Siles, La Paz (BOL) | Llave H

Martes 11/8 | 20:30 (Hora Local) | Estadio Hernando Siles, La Paz (BOL) | Llave H RB Bragantino (BRA) vs. Atlético Mineiro (BRA): Miércoles 12/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (BRA) | Llave B

Miércoles 12/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (BRA) | Llave B Tigre (ARG) vs. Montevideo City Torque (URU): Miércoles 12/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio José Dellagiovanna, Victoria (ARG) | Llave F

Miércoles 12/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio José Dellagiovanna, Victoria (ARG) | Llave F Santa Fe (COL) vs. River Plate (ARG): Miércoles 12/8 | 19:30 (Hora Local) | Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá (COL) | Llave E

Miércoles 12/8 | 19:30 (Hora Local) | Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá (COL) | Llave E Vasco da Gama (BRA) vs. Olimpia (PAR): Jueves 13/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio São Januário, Río de Janeiro (BRA) | Llave D

Jueves 13/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio São Januário, Río de Janeiro (BRA) | Llave D Santos (BRA) vs. Macará (ECU): Jueves 13/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio Urbano Caldeira, Santos (BRA) | Llave G

Jueves 13/8 | 19:00 (Hora Local) | Estadio Urbano Caldeira, Santos (BRA) | Llave G Cienciano (PER) vs. Botafogo (BRA): Jueves 13/8 | 19:30 (Hora Local) | Estadio Inca Garcilaso De La Vega, Cusco (PER) | Llave C

Octavos de Final – VUELTA (Semana 34 – 17/08 al 23/08)

Recoleta (PAR) vs. Boca Juniors (ARG): Martes 18/8 | 18:00 (Hora Local) | Estadio ueno Defensores del Chaco, Asunción (PAR) | Llave A

Martes 18/8 | 18:00 (Hora Local) | Estadio ueno Defensores del Chaco, Asunción (PAR) | Llave A São Paulo (BRA) vs. Bolívar (BOL): Martes 18/8 | 21:30 (Hora Local) | Estadio Morumbis, São Paulo (BRA) | Llave H

Martes 18/8 | 21:30 (Hora Local) | Estadio Morumbis, São Paulo (BRA) | Llave H Atlético Mineiro (BRA) vs. RB Bragantino (BRA): Miércoles 19/8 | 19:00 (Hora Local) | Arena MRV, Belo Horizonte (BRA) | Llave B

Miércoles 19/8 | 19:00 (Hora Local) | Arena MRV, Belo Horizonte (BRA) | Llave B Montevideo City Torque (URU) vs. Tigre (ARG): Miércoles 19/8 | 21:30 (Hora Local) | Estadio Centenario de Montevideo, Montevideo (URU) | Llave F

Miércoles 19/8 | 21:30 (Hora Local) | Estadio Centenario de Montevideo, Montevideo (URU) | Llave F River Plate (ARG) vs. Santa Fe (COL): Miércoles 19/8 | 21:30 (Hora Local) | Estadio Más Monumental, Buenos Aires (ARG) | Llave E

Miércoles 19/8 | 21:30 (Hora Local) | Estadio Más Monumental, Buenos Aires (ARG) | Llave E Olimpia (PAR) vs. Vasco da Gama (BRA): Jueves 20/8 | 18:00 (Hora Local) | Estadio ueno Defensores del Chaco, Asunción (PAR) | Llave D

Jueves 20/8 | 18:00 (Hora Local) | Estadio ueno Defensores del Chaco, Asunción (PAR) | Llave D Macará (ECU) vs. Santos (BRA): Jueves 20/8 | 17:00 (Hora Local) | Estadio Bellavista, Ambato (ECU) | Llave G

Jueves 20/8 | 17:00 (Hora Local) | Estadio Bellavista, Ambato (ECU) | Llave G Botafogo (BRA) vs. Cienciano (PER): Jueves 20/8 | 21:30 (Hora Local) | Estadio Nilton Santos, Río de Janeiro (BRA) | Llave C

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