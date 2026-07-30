Cuánto dinero ganó Cienciano por eliminar a Lanús y el total en toda la Copa Sudamericana 2026

Cienciano ganó una nueva cifra por su clasificación a octavos de final. Su ganancia total en Copa Sudamericana ya supera los 2 millones de dólares.

Cienciano dio una de las sorpresas en la ronda de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Le ganó 4-0 a Lanús en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco y, así, se adjudicó la clasificación a octavos de final al lograr el triunfo en la serie por 4-2. Su premio económico sigue aumentando conforme va avanzando en la competencia internacional.

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Los dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg le dieron el triunfo a Cienciano, quien fue ampliamente superior a Lanús en el partido de vuelta en Cusco. Así, pudo revertir el 2-0 de la ida en Buenos Aires y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Ahora, el ‘Papá’ deberá enfrentar a Botafogo, un duro oponente, que fue el mejor primero de la fase de grupos de esta competencia continental. A diferencia de la serie de Playoffs, todo comenzará en Cusco y se definirá en Río de Janeiro.

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¿Cuánto dinero ganó Cienciano por eliminar a Lanús?

Con su triunfo ante Lanús y clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano ganó un total de 600 mil dólares (2 millones 033 mil 448.60 soles peruanos). Esta es la cifra que se aseguran todos los equipos que lleguen a la instancia de los 16 mejores equipos del certamen, de acuerdo a la tabla de premios económicos que informó Conmebol en su momento.

El ‘Papá de América’ se aseguró ser el equipo peruano que ha llegado más lejos a nivel internacional en toda la temporada. Es que Sporting Cristal fue eliminado en los Playoffs tras perder 1-0 ante RB Bragantino en Brasil. Así, el conjunto ‘celeste’, que venía de la Copa Libertadores, termina su participación en competencias internacionales por este año.

¿Cuánto dinero gana Cienciano en total por su participación en la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano no sólo ha ganado 600 mil dólares por su victoria ante Lanús. Hay que sumar todos los montos que ha venido ganando durante su temporada en la Copa Sudamericana 2026 para conocer sus ganancias totales.

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En este sentido, contando todas las instancias que superó y los triunfos por bonos de la fase de grupos, más los 600 mil dólares del pase ante Lanús, en total, el ‘Papá’ gana un total de 2.475.000 dólares (2 millones 475 mil dólares), que también se traducen en 8 millones 415 mil soles peruanos. Aquí el detalle:

Fase Preliminar: 225.000 dólares (por eliminar a Melgar de local).

(por eliminar a Melgar de local). Fase de Grupos: 900.000 dólares (monto fijo por participar).

(monto fijo por participar). Mérito Deportivo: 250.000 dólares (USD 125.000 por cada una de sus 2 victorias en grupos).

(USD 125.000 por cada una de sus 2 victorias en grupos). Playoffs de Octavos: 500.000 dólares (por jugar la llave ante Lanús)

(por jugar la llave ante Lanús) Clasificación a Octavos: 600.000 dólares (el premio completo de la nueva fase).

¿Cuándo juega Cienciano ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano enfrentará a Botafogo en pocos días por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce días y sedes para la serie:

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IDA: Cienciano vs. Botafogo | 11 al 13 de agosto | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).

Cienciano vs. Botafogo | 11 al 13 de agosto | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). VUELTA: Botafogo vs. Cienciano | 18 al 20 de agosto | Estadio Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro).

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