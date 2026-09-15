Dónde ver EN VIVO Sao Paulo vs. Boca Juniors: hora y canales de TV y streaming online

Sao Paulo recibe a Boca Juniors este martes 15 por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Revisa horario, las señales de transmisión y más detalles del partido.

Sao Paulo recibe a Boca Juniors hoy, martes 15 de septiembre de 2026, en el Morumbí de Sao Paulo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro inicia a las 19:30 horas de Perú y el equipo argentino llega con la ventaja de 1-0 conseguida en la ida.

Publicidad

Boca Juniors llega a este cruce luego de vencer por 3-1 a Central Córdoba de Santiago en su último partido y afronta la serie con una diferencia mínima a favor. Además, acumula once partidos sin derrotas en todas las competiciones. Por su parte, Miguel Merentiel, autor del gol en la ida, ya marcó en tres de sus cinco encuentros en esta Sudamericana.

Sao Paulo, en tanto, viene de caer por 2-0 ante Palmeiras y está obligado a remontar en casa para seguir en carrera. El cuadro brasileño avanzará a semifinales si gana por dos goles en el tiempo reglamentario, mientras que una victoria por la mínima llevará la definición a los penales. Además, no contará con Jonathan Calleri, quien se encuentra suspendido.

Publicidad

La vuelta se define en el Morumbí. El empate clasifica a Boca Juniors, pero Sao Paulo tiene un antecedente alentador en esta edición: abrió el marcador en todos sus partidos como local y ya remontó cinco de sus últimas ocho series de la Sudamericana tras perder la ida como visitante.

Publicidad

¿A qué hora se juega Sao Paulo vs. Boca Juniors?

Sao Paulo vs. Boca, duelo de vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana, que se juega este martes 15 de septiembre, tiene los siguientes horarios confirmados en cada país:

17:30 | Estados Unidos (hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (hora del Este)

21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

2:30 | España (miércoles 16 de septiembre)

¿Dónde ver EN VIVO Sao Paulo vs. Boca Juniors?

El partido entre Sao Paulo y Boca Juniors, que se disputa en el Morumbí de Sao Paulo, cuenta con las siguientes opciones de transmisión por TV y streaming online:

Publicidad

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): DSports y DGO

y Brasil: ESPN y Disney+ Premium

y Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y fuboTV

DATOS CLAVE