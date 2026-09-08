Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026: hora, canales de TV y streaming online

Boca Juniors y Sao Paulo se enfrentan esta noche en La Bombonera. Descubre todos los detalles de este prometedor encuentro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Inicia una nueva etapa de clasificación en la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors y Sao Paulo miden fuerzas el día de hoy en el marco del encuentro de ida de los cuartos de final, así que La Bombonera será testigo de uno de los más partidos más resonantes de la jornada. En la siguiente nota conoce todos los detalles de horarios establecidos y los canales oficiales de transmsión.

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En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en la ciudad de Buenos Aires, es importante tener en cuenta que Boca Juniors logró imponerse a Deportivo Recoleta en un resultado global de 7-1. Es decir, los liderados técnicamente por Adolfo Arruabarrena vienen muy bien entonados para recibir a los brasileños en una llave que sin duda alguna es de pronóstico reservado.

Por otro lado, Sao Paulo superó a Bolívar en un marcador global de 4-2 y en una llave que tuvo diversas emociones. Además, no perdamos de vista que el equipo brasileño se presenta en esta Copa Sudamericana 2026 como uno de los firmes candidatos al título, así que con la dirección técnica Dorival Júnior esperan empezar con el pie derecho este cruce por los cuartos de final.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (09/09)

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¿Dónde ver Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026?

Brasil | Zapping, ESPN y Disney+

Perú y resto de Sudamérica | ESPN y Disney+

México | ESPN y Disney+

Estados Unidos | beIN SPORTS, DAZN y fuboTV

Posibles alineaciones de Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors | Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sao Paulo | Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Lucas Ramon, Marcos Antonio, Danielzinho, Wendell; Artur, Luciano y Gustavo Santana. DT: Dorival Júnior

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