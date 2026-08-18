Dónde ver EN VIVO Sao Paulo vs. Bolívar por la Copa Sudamericana 2026: hora, TV y streaming online

Sao Paulo y Bolívar se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la llave completamente abierta tras el 1-1 de la ida.

Sao Paulo y Bolívar definen este martes 18 de agosto una serie que llega igualada 1-1 a la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se juega en el Morumbí, desde las 9:30 p.m. (7:30 p.m. de Lima, Perú) y aquí puedes ver todos los detalles.

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Sao Paulo llega a esta definición luego de empatar 1-1 con Coritiba en el Brasileirão. Además, el cuadro paulista registra una estadística destacada en este torneo: no perdió ninguno de sus 23 partidos de vuelta como local en la Copa Sudamericana, con un saldo de 15 triunfos y 8 empates.

Bolívar, por su parte, viene de golear 4-1 a San Antonio Bulo Bulo en la liga de su país. El equipo paceño ya dio una muestra de que puede competir en Brasil en esta edición, tras imponerse por 1-0 a Grêmio en condición de visitante en la ronda anterior de esta copa.

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Vamos juntos por otra postal que quede en nuestra memoria para siempre 🙌🏻💫🩵🏆 pic.twitter.com/WytXogMy8A — Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) August 18, 2026

¿Dónde ver EN VIVO Sao Paulo vs. Bolívar?

El partido entre Sao Paulo y Bolívar, que se juega en el Morumbí, en Brasil, tiene transmisión EN VIVO por TV del canal DSports. En tanto, vía streaming se puede disfrutar por DGO para toda Sudamérica.

¿A qué hora se juega Sao Paulo vs. Bolívar?

Sao Paulo vs. Bolívar, duelo de vuelta que se disputa este martes 18 de agosto en por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Chile y Bolivia: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Argentina y Uruguay: 9:30 p. m.

9:30 p. m. México: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Estados Unidos (ET): 8:30 p. m.

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