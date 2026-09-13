Juan Reynoso regresa a ser director técnico: contratado en histórico club internacional

El entrenador peruano después de un tiempo promedio vuelve a tener trabajo. Juan Reynoso es contratado por este histórico club internacional.

El panorama para Juan Reynoso no había sido sencillo en sus recientes proyectos deportivos dentro del banquillo. Luego de dirigir a la Selección Peruana en el proceso clasificatorio para el Mundial 2026, su salida dejó incertidumbre sobre cuál sería su siguiente paso en el fútbol profesional.

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En agosto de 2025, el estratega inca asumió el reto de volver a FBC Melgar para iniciar un segundo ciclo al mando de la institución arequipeña. Sin embargo, la falta de regularidad en los resultados en los primeros meses de 2026 provocó su salida en marzo de dicho año, dejándolo como agente libre.

Juan Reynoso tiene nuevo trabajo en México. (Foto: X).

Juan Reynoso estuvo parado tiempo largo

Ese periodo fuera de las canchas obligó al entrenador a evaluar cuidadosamente las propuestas para reencaminar su carrera profesional. Necesitaba un proyecto sólido en una liga competitiva donde su metodología de trabajo y orden táctico pudieran consolidarse.

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Fue en ese contexto que volvió a abrirse la puerta del fútbol mexicano, una plaza que conoce detalladamente tras salir campeón con Cruz Azul en 2021. Su experiencia previa en el balompié azteca facilitó las negociaciones con un club de amplia tradición.

Retorno confirmado a la Liga MX

Según información compartida por el periodista César Luis Merlo, Juan Reynoso alcanzó un acuerdo total para convertirse en el nuevo director técnico del Club Necaxa. El DT peruano asumirá el mando este lunes para iniciar los trabajos en Casa Club Necaxa.

La directiva de los Rayos selló una apuesta contundente por la estabilidad de su proceso al otorgarle un contrato firmado hasta diciembre de 2027. Este vínculo a largo plazo refleja la plena confianza en su capacidad para estructurar un plan a mediano y largo plazo.

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Los nuevos retos en Aguascalientes

El entrenador inca llega en reemplazo del uruguayo Martín Varini, quien dejó el cargo tras no alcanzar la regularidad esperada por la dirigencia. Reynoso tendrá la misión inmediata de aportar disciplina y orden táctico al plantel desde el primer día.

El reto principal para Juan Reynoso será recomponer el camino en el torneo local y potenciar las fuerzas básicas del equipo. La afición electricista aguarda que la llegada del estratega devuelva a los Rayos a los primeros planos de la competencia.

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