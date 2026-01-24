Es tendencia:
UFC 324 Gaethje vs. Pimblett EN VIVO y GRATIS cobertura de las peleas desde Las Vegas

Comienza el año en la UFC con la pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett como la estelar. Sigue las acciones del evento en el T-Mobile Arena.

Justin Gaethje y Paddy Pimblett protagonizan el evento principal de la UFC 324.
La UFC 324 es el primer evento del calendario 2026 de la compañía liderada por Dana White. El T-Mobile Arena es el escenario para una cartelera con varias peleas interesantes, pero con la estelar protagonizada por el estadounidense Justin Gaethje y el inglés Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero.

Debido a unas cancelaciones de último momento, el evento comenzará a las 17:30 horas (Perú) con las peleas preliminares. Luego, será turno para la cartelera principal con nombres importantes como Sean O’Malley, Derrick Lewis, Waldo Cortés-Acosta, Rose Namajunas, Natália Silva y Jean Silva, entre otros. Por último, la estelar con Justin Gaethje y Paddy Pimblett.

A partir de este 2026, todos los eventos de la UFC se verán en Paramount+ tras un acuerdo millonario de hace varios meses. Será la primera vez que se vea en esta plataforma.

Estas son todas las peleas de la UFC 324

PELEA ESTELAR

  • Justin Gaethje (EE.UU.) vs. Paddy Pimblett (Inglaterra) – título interino del peso ligero.

CARTELERA PRINCIPAL

  • Sean O’Malley (EE.UU.) vs. Song Yadong (China), peso gallo
  • Waldo Cortés-Acosta (República Dominicana) vs. Derrick Lewis (EE.UU.), peso pesado
  • Natália Silva (Brasil) vs. Rose Namajunas (EE.UU.); peso mosca
  • Arnold Allen (Inglaterra) vs. Jean Silva (Brasil); peso pluma

PELEAS PRELIMINARES

  • Umar Nurmagomedov (Rusia) vs. Deiveson Figueiredo (Brasil); peso gallo
  • Ateba Gautier (Camerún) vs. Andrey Pulyaev (Rusia); peso mediano
  • Nikita Krylov (Rusia) vs. Modestas Bukauskas (Lituania); peso semipesado
  • Álex Pérez (EE.UU.) vs. Charles Johnson (EE.UU.); peso mosca
  • Josh Hokit (EE.UU.) vs. Denzel Freeman (EE.UU.); peso pesado
  • Adam Fugitt (EE.UU.) vs. Ty Miller (EE.UU.); peso wélter
PELEA CANCELADA A ÚLTIMO MOMENTO

El combate de las preliminares entre Michael Johnson y Alexander Hernández fue cancelado. No hubo motivos oficiales para esta decisión de parte de la UFC. Sin embargo, distintos reportes apuntan a que todo se debería a movimientos raros en las apuestas de la pelea.

Esta cancelación se suma a la de Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman, que tampoco pelearán debido a problemas de salud de este último peleador. Smotherman sufrió un desmayo luego de dar el peso para el combate.

PRIMERA EVENTO DE LA TEMPORADA 2026 DE LA UFC

Llega la UFC 324 con una gran cartelera protagonizada por la pelea por el título interino del peso ligero entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett. El ganador de dicha batalla se perfila para un futuro enfrentamiento con el campeón titular Ilia Topuria, quien se alejó por un tiempo del octágono debido a problemas personales.

