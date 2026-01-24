UFC 324 Gaethje vs. Pimblett EN VIVO y GRATIS cobertura de las peleas desde Las Vegas

La UFC 324 es el primer evento del calendario 2026 de la compañía liderada por Dana White. El T-Mobile Arena es el escenario para una cartelera con varias peleas interesantes, pero con la estelar protagonizada por el estadounidense Justin Gaethje y el inglés Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero.
Debido a unas cancelaciones de último momento, el evento comenzará a las 17:30 horas (Perú) con las peleas preliminares. Luego, será turno para la cartelera principal con nombres importantes como Sean O’Malley, Derrick Lewis, Waldo Cortés-Acosta, Rose Namajunas, Natália Silva y Jean Silva, entre otros. Por último, la estelar con Justin Gaethje y Paddy Pimblett.
A partir de este 2026, todos los eventos de la UFC se verán en Paramount+ tras un acuerdo millonario de hace varios meses. Será la primera vez que se vea en esta plataforma.
Estas son todas las peleas de la UFC 324
PELEA ESTELAR
- Justin Gaethje (EE.UU.) vs. Paddy Pimblett (Inglaterra) – título interino del peso ligero.
CARTELERA PRINCIPAL
- Sean O’Malley (EE.UU.) vs. Song Yadong (China), peso gallo
- Waldo Cortés-Acosta (República Dominicana) vs. Derrick Lewis (EE.UU.), peso pesado
- Natália Silva (Brasil) vs. Rose Namajunas (EE.UU.); peso mosca
- Arnold Allen (Inglaterra) vs. Jean Silva (Brasil); peso pluma
PELEAS PRELIMINARES
- Umar Nurmagomedov (Rusia) vs. Deiveson Figueiredo (Brasil); peso gallo
- Ateba Gautier (Camerún) vs. Andrey Pulyaev (Rusia); peso mediano
- Nikita Krylov (Rusia) vs. Modestas Bukauskas (Lituania); peso semipesado
- Álex Pérez (EE.UU.) vs. Charles Johnson (EE.UU.); peso mosca
- Josh Hokit (EE.UU.) vs. Denzel Freeman (EE.UU.); peso pesado
- Adam Fugitt (EE.UU.) vs. Ty Miller (EE.UU.); peso wélter