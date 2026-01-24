UFC 324 Gaethje vs. Pimblett EN VIVO y GRATIS cobertura de las peleas desde Las Vegas

La UFC 324 es el primer evento del calendario 2026 de la compañía liderada por Dana White. El T-Mobile Arena es el escenario para una cartelera con varias peleas interesantes, pero con la estelar protagonizada por el estadounidense Justin Gaethje y el inglés Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero.

Debido a unas cancelaciones de último momento, el evento comenzará a las 17:30 horas (Perú) con las peleas preliminares. Luego, será turno para la cartelera principal con nombres importantes como Sean O’Malley, Derrick Lewis, Waldo Cortés-Acosta, Rose Namajunas, Natália Silva y Jean Silva, entre otros. Por último, la estelar con Justin Gaethje y Paddy Pimblett.

A partir de este 2026, todos los eventos de la UFC se verán en Paramount+ tras un acuerdo millonario de hace varios meses. Será la primera vez que se vea en esta plataforma.

Estas son todas las peleas de la UFC 324

PELEA ESTELAR

Justin Gaethje (EE.UU.) vs. Paddy Pimblett (Inglaterra) – título interino del peso ligero.

CARTELERA PRINCIPAL

Sean O’Malley (EE.UU.) vs. Song Yadong (China), peso gallo

Waldo Cortés-Acosta (República Dominicana) vs. Derrick Lewis (EE.UU.), peso pesado

Natália Silva (Brasil) vs. Rose Namajunas (EE.UU.); peso mosca

Arnold Allen (Inglaterra) vs. Jean Silva (Brasil); peso pluma

PELEAS PRELIMINARES