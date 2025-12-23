José Ochoa prende la división peso mosca de la UFC: “Mi objetivo este 2026 son cuatro peleas”

El Coliseo de Gallos El Rosedal de Surco no suele ser escenario de balances personales, pero hasta allí llegó José Ochoa para ponerle palabras a un 2025 intenso. Frente a frente, en medio del metal de la jaula y con el brillo de los reflectores, el peleador peruano del peso mosca de la UFC repasó en exclusiva con Bolavip un año que lo exigió al máximo, tanto física como mentalmente. Vive en Sao Paulo, entrena en el mítico Chute Box y habla con la serenidad de quien ya entendió que el camino en la élite no se mide solo en victorias, sino en aprendizajes.

Al hablar de sus peleas, Ochoa no duda. Su triunfo por nocaut ante Cody Durden, en junio, representa hasta ahora su mejor versión dentro del octágono más famoso del mundo: “Mi segunda pelea en UFC ante Cody Garden ha sido mi mejor pelea”. Muy distinto fue el desafío de julio ante Asu Almbayev, a quien reconoce como el rival más complicado que ha enfrentado. “Hasta ahora mi pelea más difícil”, admite, sin excusas, entendiendo que esas derrotas también construyen al peleador que quiere ser.

Fiel a su estilo, Ochoa deja claro que su esencia no ha cambiado. Prefiere ganar por nocaut, porque esa sigue siendo “la marca de la casa”. La agresividad calculada, la búsqueda del golpe definitivo, forman parte de su identidad. Incluso en los rituales previos hay señales de concentración extrema: “Antes de cada pelea me ducho como una hora, es una forma de enfocarme”.

Lejos de distraerse por el ruido externo, el peruano convive con la crítica sin cargarla como peso. Los comentarios de los haters no le afectan; por el contrario, dice que lo alimentan. Para él, el verdadero enemigo no está en las redes, sino en la balanza: “Los comentarios de los haters no me importan, me alimentan. Creo que la balanza es más peligrosa”.

José Ochoa reta a UFC y quiere a Joshua Van

Cuando mira hacia adelante, hay nombres que no lo dejan dormir. Joshua Van, campeón del peso mosca, aparece como ese objetivo que ronda en la cabeza, ese punto alto que obliga a entrenar un poco más cada día. También hay admiración por estilos que conectan con su manera de entender las artes marciales mixtas, como el de Ilia Topuria, un peleador que observa con atención por su agresividad y precisión.

El 2025 le dejó dos peleas, un triunfo y una derrota, pero sobre todo claridad. José Ochoa cierra el año con los pies en la tierra y la mirada firme en el futuro como una de las promesas peruanas en UFC. Para el 2026 se plantea un objetivo concreto: cuatro peleas, más continuidad y pasos decisivos dentro de la división peso mosca.

¿Cuál es el récord de José Ochoa?

José Ochoa es un peleador peruano de artes marciales de 24 años. Lleva 8 victorias, 7 nocauts, 2 derrotas y ambas por decisión. Además, entrena en Chute Box de Sao Paulo.

¿Cuándo vuelve a pelear José Ochoa?

La última pelea de José Ochoa fue en julio del 2025, por lo que debería volver a pelear antes de marzo del 2026.

Datos claves

José Ochoa logró un triunfo por nocaut ante Cody Durden en junio de 2025.

El peleador peruano cerró el año 2025 con una victoria y una derrota en UFC.

