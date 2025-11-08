Daniel ‘Soncora’ Marcos sometió a Miles Johns con un ‘Mataleón’ por la UFC Fight Night en Las Vegas

Daniel ‘Soncora’ Marcos derrotó a Miles Johns con un ‘Mataleón’ en el UFC Fight Night de Las Vegas. Logrando el triunfo en el segundo asalto, el peruano dejó en claro que está para cosas grandes en la categoría peso gallo.

Llevando la pelea a su ritmo, Daniel ‘Soncora’ Marcos se vio sorprendido en los instantes iniciales por un agresivo Miles Johns, pero luego de aguantar el empuje inicial de su rival, empezó a desplegar todos sus recursos.

Comenzando a castigar con muchos rodillazos sobre las zonas blandas de Miles Johns, Daniel ‘Soncora’ Marcos estuvo activo durante la última mitad del primer round y se llevó el asalto por 10-9.

Luego, para el segundo round, salió mucho más calculador, aprovechó sus golpes precisos y a base de derribos llevó a Miles Johns a la lona. Una vez ahí, aprovechó y aplicó un hermoso ‘Mataleón’ que mandó a dormir a su rival.

Con este triunfo Daniel ‘Soncora’ Marcos recupera terreno en el peso gallo luego de haber perdido su invicto ante Montel Jackson y en sus palabras finales apuntó al título mundial.