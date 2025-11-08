Es tendencia:
Daniel ‘Soncora’ Marcos sometió a Miles Johns con un ‘Mataleón’ por la UFC Fight Night en Las Vegas

Daniel 'Soncora' Marcos venció a Miles Johns con una sumisión aplicándole un 'Mataleón' en el segundo asalto.

Por Aldo Cadillo

Daniel 'Soncora' Marcos sometió a Miles Johns en UFC Las Vegas.
© Producción Bolavip.Daniel 'Soncora' Marcos sometió a Miles Johns en UFC Las Vegas.

Daniel ‘Soncora’ Marcos derrotó a Miles Johns con un ‘Mataleón’ en el UFC Fight Night de Las Vegas. Logrando el triunfo en el segundo asalto, el peruano dejó en claro que está para cosas grandes en la categoría peso gallo.

Llevando la pelea a su ritmo, Daniel ‘Soncora’ Marcos se vio sorprendido en los instantes iniciales por un agresivo Miles Johns, pero luego de aguantar el empuje inicial de su rival, empezó a desplegar todos sus recursos.

Comenzando a castigar con muchos rodillazos sobre las zonas blandas de Miles Johns, Daniel ‘Soncora’ Marcos estuvo activo durante la última mitad del primer round y se llevó el asalto por 10-9.

Luego, para el segundo round, salió mucho más calculador, aprovechó sus golpes precisos y a base de derribos llevó a Miles Johns a la lona. Una vez ahí, aprovechó y aplicó un hermoso ‘Mataleón’ que mandó a dormir a su rival.

Con este triunfo Daniel ‘Soncora’ Marcos recupera terreno en el peso gallo luego de haber perdido su invicto ante Montel Jackson y en sus palabras finales apuntó al título mundial.

Daniel ‘Soncora’ Marcos: “Estoy en la línea de ir por el cinturón peso gallo de UFC”

ver también

¡SE EMOCIONÓ 'SONCORA'!

Gran triunfo de 'Soncora' Marcos por sumisión y emocionado durante las declaraciones apuntó al título mundial. Excelente victoria que lo hace subir un escalón más en la gigantesca escalera hacia el título peso gallo.

¡GAAANÓ 'SONCORAAA'!

Daniel Marcos vs. Miles Johns | Segundo Round

Daniel 'Soncora' realizó una gran llave con un 'Mataleón' de otro nivel y durmió a Miles Johns. A destacar que Miles no se rindió, sino que se desmayó y el árbitro detuvo la pelea. MUY BUENA VICTORIA PARA PERÚ, MARCOS Y SUBE EN EL RANKING GALLO.

¡'SONCORA' SIGUE DOMINANDO!

Daniel Marcos vs. Miles Johns | Segundo Round

'Soncora' ya está cómodo, se siente seguro y continúa sumando puntos. Va arriba el peruano por ahora, pero tiene que asegurar puntos o buscar el nocaut.

¡MILES RESPONDE!

Daniel Marcos vs. Miles Johns | Segundo Round

Miles Johns saca buenas derechas para evitar que 'Soncora' se acerque. Buenos ritmos y precisos golpes.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO ROUND!

Daniel Marcos vs. Miles Johns | Segundo Round

'Soncora' tomando riesgos y va con todo a buscar el nocaut. Fuerte derecha y buenos ganchos con grandes movimientos de cadera: poderosos, efectivos y preciso.

¡ACABO BIEN EL ROUND 'SONCORA'!

Daniel Marcos vs. Miles Johns | Primer Round

Luego de dejar a Miles, 'Soncora' aprovechó y mandó un derechazo para llevarse los puntos. 10-9, a favor del peruano.

¡'SONCORA' BUSCA NEUTRALIZAR A JOHNS!

Daniel Marcos vs. Miles Johns | Primer Round

Buen rodillazo de 'Soncora', rápidos reflejos para esquivar la respuesta de Miles y sigue atacando las partes blandas de Miles.

¡'SONCORA' LOGRA EL DERRIBO!

Daniel Marcos vs. Miles Johns | Primer Round

'Soncora' venía perdiendo en el intercambio, buscó aprovechar un derribo y lo llevó a la lona. Ahora busca una llave de sumisión, mientras que Miles Johns se mueve para sobrevivir.

¡EMPEZÓ LA PELEA!

Daniel Marcos vs. Miles Johns | Primer Round

Hay que mencionar que se pecharon antes del inicio del combate. Ahora sí empezó la pelea oficial. 'Soncora' busca posicionarse en el centro, pero Miles aprovecha su alcance y conecta dos golpes contundentes.

¡AHORA SALE MILES!

Miles 'Chapo' Johns sale animado, con capucha y recibiendo el apoyo del público. Recordemos que llega tras dos derrotas, así que estará necesitado de triunfo.

¡AHÍ SALE 'SONCORA'!

PURO CORAZÓN, CORAZÓN, CORAZÓN PARA 'SONCORA'. Con bandera en la espalda, mirada fija y concentrado, ahí sale Daniel Marcos.

¡AAAHORA SÍ VAMOS CON LA PELEA DE 'SONCORA'!

Hay que recordar que llega con solo una semana de aviso y en sus propias palabras: "Aceptó el reto porque tiene que aprovechar sus oportunidades".

¡SE TERMINA LA PELEA POR SUMISIÓN!

Zachary Reese vs. Jackson Mcvey | Segundo Round.

Lo veníamos diciendo, Reese encontró la falencia de Mcvey en la lona, le aplicó un 'Mataleón' y se llevó la victoria. Hermosa sumisión en el segundo asalto y el triunfo es de ZACHARY REESE.

¡SEGUNDO ROUND!

Zachary Reese vs. Jackson Mcvey | Segundo Round

Empezó el segundo asalto y Reese ya se dio cuenta las falencias que tiene Mcvey en el suelo y lo lleva hacia allá. Busca sumisión, mientras Mcvey se defiende con sus piernas largas.

¡REESE BUSCA LA SUMISIÓN!

Zachary Reese vs. Jackson Mcvey | Primer Round

Zachary Reese, entrenado en Tailandia, buscó la sumisión luego que se recuperó de ese golpe bajo y por poco la logra, pero Jackson Mcvey demostró habilidad para frenar el ataque. Terminó el primer round y es un claro 10-9 a favor de Mcvey.

¡SE DETIENE EL COMBATE!

Zachary Reese vs. Jackson Mcvey | Primer Round

Se para la pelea por un golpe bajo de Jackson Mcvey a Zachary Reese y tiene un tiempo para respirar y asimilar la infracción. Son cinco minutos válido para poder recuperarse y recién vamos en el primero. Aprovechará el máximo.

¡EMPEZÓ LA PRIMERA PELEA!

Zachary Reese vs. Jackson Mcvey | Primer Round

Jackson Mcvey está dominando la pelea con un gran arsenal entre rodillas, codos y puñetazos. De hecho, Zachary Reese tiene la ceja izquierda abierta.

¡SALEN LOS PELEADORES DEL PRIMER COMBATE!

Zachary Reese vs. Jackson Mcvey en un duelo de estadounidenses con un peso acordado a las 195 libras.

¡EMPEZAMOS CON LA TRANSMISIÓN!

Inició la transmisión y todo empieza con la pelea entre Mcvey vs. Reese . 'Soncora' será el segundo en salir a la arena de Las Vegas.

¡LLAMADO SOBRE LA HORA!

Hay que mencionar que 'Soncora' recibió el llamado hace una semana, pero igual estaba listo para pelear.

¡ENTREVISTA EXCLUSIVA CON 'SONCORA'!

Vive la entrevista completa con Daniel 'Soncora' Marcos en exclusiva con Bolavip Perú.

¡LO QUE DIJO 'SONCORA' SOBRE LA PELEA!

En charla con Bolavip Perú, Daniel 'Soncora' Marcos mencionó que va por el triunfo y que luego está listo para enfrentar a cualquiera en la división peso gallo.

ENTREVISTA A DANIEL 'SONCORA' MARCOS

“Si repites varias veces corazón, corazón, corazón, sale ‘soncora’. Desde niño me dicen así porque cuando jugaba fútbol lo dejaba todo”, dijo Daniel, golpeando los puños con la mirada fija. “Voy a ganar el sábado y voy a ir por el cinturón”, agregó.

¡EL RIVAL DEL PERUANO!

Miles Johns llega de dos derrotas seguidas ante Jean Matsumoto por decisión dividida en agosto y Felipe Lima por decisión unánime en diciembre del 2024.

¡CÓMO LLEGA 'SONCORA' A LA PELEA!

Daniel 'Soncora' Marcos llega tras perder ante Montel Jackson por decisión unánime en el UFC Sandhagen vs. Figueiredo.

¡'SONCORA' ANTE UN NUEVO RETO!

Sabiendo que es una de las cartas de Perú en la UFC, Daniel 'Soncora' Marcos expresó su meta de ser campeón peso gallo en charla con Bolavip Perú.

¡DANIEL 'SONCORA' MARCOS VA POR EL TRIUNFO!

En un nuevo reto en su ascendente carrera en la UFC, el peruano Daniel 'Soncora' Marcos va por una victoria que lo catapulte a la palestra del peso gallo y para ello tendrá que vencer al estadounidense Miles Johns en Las Vegas.

¡MUY BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP!

Siguiendo con las transmisiones de los mejores eventos de UFC, en instantes empezamos con el minuto a minuto de la pelea entre Daniel 'Soncora' Marcos vs. Miles Johns desde Las Vegas por la UFC Fight Night.

