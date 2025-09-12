Claudio Puelles vuelve a la UFC y va por todo: “Quiero volver a estar activo y pelear por entrar al ranking”

Se viene una noche de muchas emociones y con sangre latina para la UFC. La compañía más famosa de artes marciales mixtas llega a San Antonio, Texas para la Noche UFC en donde se verá un buen combate principal con Diego Lopes y Jean Silva como protagonistas. No obstante, en una de las peleas preliminares se dará el regreso del peruano Claudio Puelles tras no combatir desde febrero de 2024.

El ‘Niño’ vuelve al peso ligero de la UFC para un combate ante el peleador brasileño Joaquim Silva. En este regreso tan esperado, Puelles habló con Bolavip Perú donde manifestó sus sensaciones por la vuelta, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo y cómo ve al Perú en la compañía tras varios combates en este 2025.

Claudio Puelles vuelve al octágono más importante del mundo tras 18 meses de ausencia, luego de su derrota por decisión dividida ante el francés Farès Ziam en el UFC Fight Night de México del 24 de febrero de 2024. Una lesión y una cirugía lo marginó durante gran parte de ese año antes de volver a los entrenamientos. Durante este 2025 esperó por su oportunidad hasta que, finalmente, llegó con este combate ante Silva.

“Estoy muy bien. La verdad que, de la lesión, estoy al 100 por ciento. Sí, me pasé un tiempo sin competir recuperándome después de la operación y de ahí me tomé mi tiempo para volver a entrenar“, contó. Fue paso a paso para no repetir errores pasados.

Claudio Puelles, en buena forma para su pelea ante Silva (Instagram @claudio_puelles).

“La verdad, la última pelea que tuve la tomé con poco tiempo y dije ‘no me quiero apurar de nuevo’ (ante Ziam) y estuvo bien cerrada, pero, al final, terminaron dándosela al rival. Entonces, mejor, hago las cosas bien, me tomo mi tiempo y luego peleo. Al final, el tiempo se terminó extendiendo un poco, no por mí, sino porque no salió pelea, pero ya estoy listo“, expresó.

Claudio Puelles, sobre su pelea ante Joaquim Silva

Puelles tendrá su regreso ante un duro rival como Joaquim Silva, que también lleva un largo tiempo de inactividad, ya que su último combate fue en mayo de 2024 (16 meses) y perdió ante Drakkar Klose en fallo unánime en el UFC 301. Por lo cual, el duelo será entre dos peleadores con mucho tiempo fuera del octágono.

¿Representa una ventaja pelear ante un rival así? “Obviamente, eso escapa de mis manos. Se podría decir que es mejor, mejor que alguien que esté activo, como fue el caso de la última pelea. No viene de ganar, no viene de pelear hace poco. Conviene, por así decirlo“, opinó el ‘Príncipe de Perú’.

Una ventaja que reveló Claudio Puelles tiene que ver con su otro trabajo. En reiteradas ocasiones ha sido parte de la transmisión oficial en español de la UFC y vio a su rival en el octágono hace algún tiempo, por lo que sabe a quién y a lo que se enfrenta.

“A Joaquim Silva nunca lo había visto pelear hasta que, en un evento, trabajando como comentarista en español, peleó contra Clay Guida (Puelles lo enfrentó también y le ganó en 2022 por sumisión). Fue la primera vez que lo vi pelear. Entonces todo eso me dejó una imagen de él en la cabeza. Cuando me avisaron de la pelea, no es que lo conocía a la perfección, pero sí tenía una idea de a quién me iba a enfrentar. Eso ayuda, no sólo a la confianza, sino también al campamento y a la estrategia”, advirtió.

Por eso, tiene todo para que sea una noche especial e importante para su carrera de ahora en más y aspira al éxito en este combate ante Silva. “El resultado ideal, obviamente, sería poder acabarlo rápido, salir sin lesiones, salir limpio y llevarme un bono, si es posible. En realidad, lo que tengo que hacer es ganar, eso es lo más importante al final del día, que me levanten la mano y poder usar todo lo que he estado preparando en este tiempo y salir ganador”, aseguró.

¿Cómo está Perú en la UFC?

Parte de la charla con Claudio Puelles apuntó al presente del país en la UFC. Durante el 2025, hubo triunfos resonantes de los coterráneos al ‘Niño’. Son los casos, por ejemplo, de Kevin Borjas ante ‘Lazy Boy’ Rodríguez o de José Ochoa ante Cody Durden. ¿Qué dijo sobre ellos?

“Definitivamente, vamos bien. Están empezando a verse los frutos de la nueva generación, de Ochoa, de Borjas y de varios más que están haciendo las cosas bien. Me gusta el trabajo de Perú. No todas son victorias y a veces la gente ya piensa que están mal y no son buenos. Pero hay que ser realistas, estamos peleando al nivel más duro y son peleas duras”, consideró.

Sobre José Ochoa, hay una gran esperanza depositada. Su nivel internacional y su juventud permiten creer que puede llegar lejos en la compañía más importante de las artes marciales mixtas. Para Claudio Puelles, su calidad está.

“Pasó con Ochoa ante Almabayev fue una pelea dura, pero se vio la calidad de Ochoa, quizás le faltaba un poco más para pelear con ese top 10, pero se vio bien, el nivel está ahí y está listo para poder enfrentar retos de ese calibre. Pasa que una pelea así, te hace darte cuenta que sí, tienes lo necesario, que ya puedes pelear con ese nivel. Entonces, seguir preparándose un poco más. Creo que tenemos muy buenos representantes”, sostuvo.

Los objetivos de Claudio Puelles para su futuro en la UFC

Claudio Puelles tiene todo el talento para seguir siendo un referente peruano de la UFC en el mundo y no se conforma con menos. Los objetivos los tiene bien pensados. El primer paso será Joaquim Silva, pero a futuro, va por más y avisa sobre sus pretensiones.

“Mis objetivos a corto plazo sería ganar esta pelea. A mediano plazo, buscar estar activo para tener otra oportunidad de entrar al ranking, algo que se puede dar dentro de año y medio o dos años, lo que creo, obviamente sin tener lesiones. Meta final a largo plazo, obviamente sería intentar ir por el número uno y ser campeón“, comentó.

Y agregó: “Es a lo que todos aspiramos. Hay un camino largo para llegar, no es fácil, muchos tienen que tomar la ruta larga como hizo Dustin Poirier o como Charles Oliveira, que no fue hasta 20 peleas después que lo pudo hacer en la UFC”.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el combate Claudio Puelles vs. Joaquim Silva en la Noche UFC?

Claudio Puelles vs. Joaquim Silva será la séptima pelea de la cartelera preliminar de la Noche UFC desde San Antonio. Dicha cartelera comenzará su actividad a las 02:00 p.m. (hora Perú) y se podrá ver en vivo por el pack premium de Disney+.

Cartelera completa de la Noche UFC del sábado 13 de septiembre

La Noche UFC, que se realiza este sábado 13 de septiembre, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, tendrá un total de 14 combates: nueve serán parte de las preliminares, mientras que las cinco restantes forman parte de las estelares. A continuación, el detalle:

CARTELERA ESTELAR

Diego Lopes (#2 – Brasil) vs. Jean Silva (#10 – Brasil) – peso pluma

Rob Font (#9 – Puerto Rico) vs. David Martínez (México) – peso gallo

Rafa García (México) vs. Jared Gordon (Estados Unidos) – peso ligero

Kelvin Gastelum (Estados Unidos) vs. Duston Stoltzfus (Estados Unidos) – peso medio

Santiago Luna (México) vs. Quang Le (Vietnam) – peso gallo

CARTELERA PRELIMINAR