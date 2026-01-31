UFC 325: ¿A qué hora y dónde ver en vivo Volkanovski vs. Lopes 2, cartelera principal y peleas preliminares?

Alexander Volkanovski (37 años) y Diego Lopes (31 años) se verán una vez más las caras en el evento principal de UFC 325, a desarrollarse hoy en Australia. Volkanovski, que llega como campeón y tiene el cinturón de peso pluma, quiere vencer otra vez a Diego Lopes, tal como lo hizo en abril del 2025.

Por el lado de Diego Lopes, el peleador brasileño está ante la gran oportunidad de ganar el cinturón peso pluma, pero compite tanto contra el campeón como con la gente, pues estará en territorio rival en el Qudos Bank Arena en Sídney, Australia.

Sin duda una gran pelea que pone al puesto 2 del ranking pluma con una gran oportunidad ante el campeón de la división, por ello es que Diego Lopes tiene el apoyo del público durante la transmisión, pero Alexander Volkanovski tendrá el respaldo de su gente en el recinto donde pelearán.

No te pierdas la pelea de Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes a través de Paramount+ y gratis vía Bolavip. Además, sigue todas las incidencias desde tu celular y por internet desde la web oficial de Bolavip.

Cartelera completa de la UFC 325. (Foto: UFC)

¿Quién ganará entre Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes?

La pelea entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes será la revancha luego de haber peleado en abril del 2025. En aquella ocasión el australiano ganó por decisión unánime. Ahora, un año después, ambos suben otra vez al octágono, pero Lopes tiene la ventaja de la edad y que recientemente peleó; mientras que Volkanovski no lucha desde abril, pero es el campeón y estará de local.

Pronóstico: Gana Alexander Volkanovski por decisión dividida o nocaut de Diego Lopes en los primeros rounds.

¿A qué hora pelean Alexander Volkanovski vs.Diego Lopes?

La pelea entre Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes se dará desde las 11:00 PM de Argentina, Brasil y Chile, 9:00 PM de Perú, 8:00 PM de México.

Mira hoy gratis Volkanovski vs. Lopes en Paramount y UFC. (Foto: UFC)

Cartelera estelar

Alexander Volkanovski (C) vs Diego Lopes – Título del peso pluma

Dan Hooker vs Benoit Saint Denis – Peso ligero

Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy – Peso ligero

Tai Tuivasa vs Tallison Teixeira – Peso pesado

Quillan Salkilld vs Jamie Mullarkey – Peso ligero

Peleas preliminares

Junior Tafa vs Billy Eleneka – Peso semipesado

Cam Rowston vs Cody Brundage – Peso medio

Jacob Malkoun vs Torrez Finney – Peso medio

Jonathan Micallef vs Oban Elliott – Peso wélter

Datos claves

Alexander Volkanovski y Diego Lopes disputan el cinturón peso pluma en UFC 325.

El evento se desarrolla hoy en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia.

