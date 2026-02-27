El peleador peruano Kevin Borjas vivió un momento inesperado durante el pesaje previo al evento de UFC México, cuando tuvo que desnudarse para marcar las 126 libras (57,15 kilos) exigidas por la báscula en la categoría de peso mosca.

Borjas, conocido como el ‘Gallo Negro’, llega a esta pelea con un récord profesional de 10 victorias y con la necesidad de recuperarse tras su última derrota en la UFC frente a Su Mudaerji. A sus 28 años, el peruano sabe que este combate puede ser clave para reafirmarse dentro de la división mosca.

Ahora tendrá una prueba exigente este sábado 28 de febrero ante el mexicano Imanol Rodríguez, quien debutará en la compañía con el respaldo de su público. El apodado ‘Himan’, de 26 años, llega invicto y con el impulso de pelear en casa, lo que eleva el nivel de dificultad del enfrentamiento.

Si bien dar el peso finalmente le permitió cumplir con el reglamento, la escena dejó cierta inquietud sobre lo justo que fue el corte de peso de Borjas para alcanzar las 126 libras (57,15 kg), límite de la categoría mosca. En este tipo de situaciones es habitual que los peleadores recurran a quitarse la ropa para raspar los últimos gramos.

¿Quién es el favorito entre Kevin Borjas vs. Imanol Rodríguez en UFC México?

Más allá del episodio en la báscula, Borjas se mantiene enfocado en lo deportivo y en aprovechar esta oportunidad para reivindicarse dentro de la compañía. Una victoria en territorio mexicano podría relanzar su camino en la división y devolverle confianza. Además, por experiencia, alcance y recorrido es el favorito.

Aunque la verdadera respuesta llegará dentro del octágono, donde el ‘Gallo Negro’ buscará imponerse y silenciar el ambiente local en una pelea que promete intensidad desde el primer asalto ante el debutante Imanol Rodríguez.

Kevin Borjas vs. Imanol Rodríguez en el UFC México. (Foto: UFC México)

¿En qué canal ver la pelea entre Kevin Borjas vs. Imanol Rodríguez en UFC México?

La pelea entre Kevin Borjas vs. Imanol Rodríguez se podrá ver en vivo y en directo por Paramount+.

¿A qué hora pelean Kevin Borjas vs. Imanol Rodríguez en UFC México?

La pelea entre Kevin Borjas vs. Imanol Rodríguez está pactada para empezar desde las 8:20 PM y será la segunda contienda de la cartelera estelar.

Datos claves

Kevin Borjas registró 126 libras (57,15 kg) tras desnudarse para el pesaje en México.

El peruano enfrenta al invicto Imanol Rodríguez el sábado 28 de febrero en UFC.