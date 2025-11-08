Daniel ‘Soncora’ Marcos ganó con un ‘Mataleón’ y apuntó al título de UFC: “Es el camino para ser campeón”

El peruano Daniel ‘Soncora’ Marcos cumplió su palabra y venció a Miles Johns en UFC Fight Night de Las Vegas. Logrando la conquista con una sumisión en el segundo asalto gracias a un ‘Mataleón’, el exponente nacional se emocionó al máximo durante la entrevista post victoria.

Hablando sobre la oscuridad en la que estuvo luego de perder su invicto ante Montel Jackson, Daniel ‘Soncora’ Marcos apuntó a la motivación que lo hizo salir del hoyo y prometió título mundial UFC para Perú.

Daniel ‘Soncora’ Marcos habló desde el corazón: “Las personas que más amo me dieron lo mejor. A todos les digo, ‘la oscuridad no te puede apagar la luz’, confío mucho en Cristo y sé que este es el camino para ser campeón mundial”.

Daniel ‘Soncora’ Marcos vs. Miles Johns

Llevando la pelea a su ritmo, Daniel ‘Soncora’ Marcos se vio sorprendido en los instantes iniciales por un agresivo Miles Johns, pero luego de aguantar el empuje inicial de su rival, empezó a desplegar todos sus recursos.

Comenzando a castigar con muchos rodillazos sobre las zonas blandas de Miles Johns, Daniel ‘Soncora’ Marcos estuvo activo durante la última mitad del primer round y se llevó el asalto por 10-9.

Luego, para el segundo round, salió mucho más calculador, aprovechó sus golpes precisos y a base de derribos llevó a Miles Johns a la lona. Una vez ahí, aprovechó y aplicó un hermoso ‘Mataleón’ que mandó a dormir a su rival.

