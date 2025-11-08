Es tendencia:
logotipo del encabezado
UFC

Daniel ‘Soncora’ Marcos ganó con un ‘Mataleón’ y apuntó al título de UFC: “Es el camino para ser campeón”

El peruano Daniel 'Soncora' Marcos logró un gran triunfo ante Miles Johns con un 'Mataleón' en UFC Las Vegas y se emocionó al máximo.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Daniel 'Soncora' Marcos prometió título mundial de UFC.
© Getty Images.Daniel 'Soncora' Marcos prometió título mundial de UFC.

El peruano Daniel ‘Soncora’ Marcos cumplió su palabra y venció a Miles Johns en UFC Fight Night de Las Vegas. Logrando la conquista con una sumisión en el segundo asalto gracias a un ‘Mataleón’, el exponente nacional se emocionó al máximo durante la entrevista post victoria.

Publicidad

Hablando sobre la oscuridad en la que estuvo luego de perder su invicto ante Montel Jackson, Daniel ‘Soncora’ Marcos apuntó a la motivación que lo hizo salir del hoyo y prometió título mundial UFC para Perú.

Daniel ‘Soncora’ Marcos habló desde el corazón: “Las personas que más amo me dieron lo mejor. A todos les digo, ‘la oscuridad no te puede apagar la luz’, confío mucho en Cristo y sé que este es el camino para ser campeón mundial”.

Tweet placeholder
Publicidad

Daniel ‘Soncora’ Marcos vs. Miles Johns

Llevando la pelea a su ritmo, Daniel ‘Soncora’ Marcos se vio sorprendido en los instantes iniciales por un agresivo Miles Johns, pero luego de aguantar el empuje inicial de su rival, empezó a desplegar todos sus recursos.

Comenzando a castigar con muchos rodillazos sobre las zonas blandas de Miles Johns, Daniel ‘Soncora’ Marcos estuvo activo durante la última mitad del primer round y se llevó el asalto por 10-9.

Daniel ‘Soncora’ Marcos: “Estoy en la línea de ir por el cinturón peso gallo de UFC”

ver también

Daniel ‘Soncora’ Marcos: “Estoy en la línea de ir por el cinturón peso gallo de UFC”

Luego, para el segundo round, salió mucho más calculador, aprovechó sus golpes precisos y a base de derribos llevó a Miles Johns a la lona. Una vez ahí, aprovechó y aplicó un hermoso ‘Mataleón’ que mandó a dormir a su rival.

Publicidad
Tweet placeholder
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
'Soncora' sometió a Johns con un 'Mataleón' y ganó en Las Vegas
Deportes

'Soncora' sometió a Johns con un 'Mataleón' y ganó en Las Vegas

Daniel ‘Soncora’: “Estoy en la línea de ir por el cinturón de UFC”
Deportes

Daniel ‘Soncora’: “Estoy en la línea de ir por el cinturón de UFC”

El espectacular nocaut de Juan Díaz para lograr contrato en la UFC
Deportes

El espectacular nocaut de Juan Díaz para lograr contrato en la UFC

Mientras Cristal definió el futuro de Távara, se reveló lo que sucederá con Sosa
Sporting Cristal

Mientras Cristal definió el futuro de Távara, se reveló lo que sucederá con Sosa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo