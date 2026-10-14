Alineaciones de Hoffenheim y Beşiktaş por la Europa League: formaciones probables

Se viene Hoffenheim vs. Beşiktaş este jueves 15 de octubre desde las 14:00 hora de Perú por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Hoffenheim y Beşiktaş
Hoffenheim viene de caer 0-2 ante OFI Crete.
Beşiktaş viene de ganarle 4-1 a Marseille.
Las alineaciones de Hoffenheim y Beşiktaş
Hoffenheim (4-2-3-1): Oliver Baumann, Mats Rots, Koki Machida, Ozan Kabak, Vladimir Coufal, Nathan De Cat, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Tim Lemperle, Adam Hlozek, Bambase Conte. DT: Christian Ilzer.
Beşiktaş (4-1-4-1): Alexander Nuebel, Emirhan Topcu, Amir Murillo, Ridvan Yilmaz, Tiago Djalo, Ilhan Fakili, Orkun Kokcu, Junior Olaitan, Salih Ozcan, Leandro Trossard, Oh Hyeon-gyu. DT: Vincenzo Italiano.
Suplentes de Hoffenheim: Robin Hranac, Sean Dulic, Max Moerstedt, Fisnik Asllani, Bernardo, Adam Daghim, Valentin Gendrey, Albian Hajdari, Alexander Prass, Andrej Kramaric, Cajetan Lenz, Luca Philipp.
Suplentes de Beşiktaş: Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny, Ouattara Kassoum, Emmanuel Agbadou, Wilfred Ndidi, Kartal Yilmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Umit Akdag, Yasin Ozcan, Dogan Alemdar, Semih Kilicsoy, Emir Yasar, Ahmet Sami Bircan.
La previa de Hoffenheim y Beşiktaş: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de Perú)
- Historial: 1 cruces — Hoffenheim ganó 0, Beşiktaş ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 27/07/2016: Hoffenheim 0-0 Beşiktaş
- Próximo partido de Hoffenheim: vs. Lyon, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Beşiktaş: vs. Crystal Palace, jueves 22 de octubre