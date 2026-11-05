Sunderland vs. Zagreb: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Europa League

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland se metió en zona de clasificación tras un arranque sólido en su regreso a competencia europea y ahora quiere confirmar ese nivel ante un rival directo en la tabla.

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Los tres puntos sirven para seguir escalando posiciones en la fase de liga, un formato donde cada resultado pesa para evitar los playoffs de eliminación directa.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland llega con siete puntos de nueve posibles y acomodado entre los primeros puestos del certamen. Viene de rescatar un empate como visitante frente al Lech Poznan, después de haber ganado sus dos presentaciones anteriores, un arranque que lo deja cómodo en la pelea por los puestos de arriba.

El Zagreb atraviesa un presente más irregular. Después de vencer al Anderlecht como local, sufrió una goleada en contra ante el Nijmegen y quedó relegado al puesto 18, con apenas cuatro unidades. Necesita sumar afuera para no perderle pisada a la zona de clasificación.

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis