Leverkusen vs. Marseille en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Leverkusen y Marseille se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio BayArena, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Leverkusen recibe a Marseille este jueves 5 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen llega con puntaje casi perfecto y la chance de meterse entre los mejores ocho de la fase de liga. Marseille, en cambio, necesita un milagro para no quedar eliminado de toda posibilidad.

Publicidad

El equipo alemán puede dar un golpe de autoridad en la tabla general si suma de nuevo, mientras que para los franceses esto ya es casi una final: perder significa quedar prácticamente afuera de la pelea por los octavos.

La actualidad de ambos equipos

Leverkusen viene de una racha perfecta en esta edición de la Europa League. Ganó sus tres partidos, incluido un contundente 4-0 como visitante ante Lech Poznan y un 2-0 también afuera frente a OFI Crete. Esa efectividad lejos de casa lo tiene tercero con nueve puntos y con la ilusión de meterse en zona de clasificación directa.

Marseille atraviesa un presente complicado. No ganó ninguno de sus tres partidos en el torneo y encima llega golpeado anímicamente tras perder los tres, incluyendo una goleada 4-1 ante Beşiktaş. Está último en la tabla general sin sumar unidades, y esta visita a Alemania se le presenta como la oportunidad de reaccionar antes de que la fase de grupos se le escape de las manos.

Publicidad

El historial entre Leverkusen y Marseille

El historial entre ambos es parejo pero breve: se enfrentaron solo dos veces y hay una victoria para cada lado. En 2023 Leverkusen se impuso 2-1 jugando en Marsella, mientras que en 2014 fue el equipo francés el que ganó 4-1 en ese mismo escenario. En total, Marseille convirtió más goles en el acumulado de ambos cruces.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/08/2023 Marseille vs. Leverkusen 1-2 Club Friendlies 19/07/2014 Marseille vs. Leverkusen 4-1 Club Friendlies

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Publicidad

En síntesis