Hoffenheim vs. Beşiktaş: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 2 de la Europa League

El jueves 15 de octubre la Europa League pone en cancha a un Hoffenheim que necesita reaccionar rápido y a un Beşiktaş que llega lanzado tras una goleada.
Los dos arrancaron con el pie cambiado en la fase de liga: el alemán perdiendo y el turco ganando con autoridad, así que el que se descuide en esta segunda fecha puede quedar complicado en la tabla general.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Hoffenheim debutó con una derrota 2-0 de visitante ante el OFI Crete y quedó último en la tabla de 36 equipos sin sumar puntos. Es favorito para este cruce, pero el traspié inicial obliga a mostrar otra cara si quiere meterse en zona de clasificación.
Beşiktaş, en cambio, llega con otro envión: goleó 4-1 como local al Marseille y se instaló en el tercer puesto con tres unidades. Repetir ese nivel lejos de casa sería un golpe de confianza enorme para seguir arriba en la fase de liga.
El historial entre Hoffenheim y Beşiktaş
El único antecedente entre ambos data de 2016, cuando empataron 0-0 en un amistoso sin goles. Con apenas un enfrentamiento en el historial, este partido funciona casi como un estreno real entre los dos.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/07/2016
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|0-0
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hoffenheim suma 0 puntos en el torneo.
- Beşiktaş suma 3 puntos tras vencer a Marseille.