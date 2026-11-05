Alineaciones de Crystal Palace y Hoffenheim por la Europa League: formaciones probables

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Selhurst Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de empatar 2-2 con Beşiktaş y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Lyon y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.