Universitario horas antes del partido contra Sport Huancayo, recibió una buena noticia. Entérate qué sucedió, en el entorno de los merengues.

Universitario de Deportes recibió una noticia sumamente alentadora a pocas horas de enfrentar a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo decisivo en la Ciudad Incontrastable contará finalmente con ambas tribunas habilitadas para recibir al público.

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De acuerdo con la confirmación del periodista Enrique Vega en su cuenta oficial de X (antes Twitter), las autoridades aprobaron el uso del primer nivel de la tribuna Oriente. Este sector del estadio estará destinado exclusivamente para albergar a la hinchada crema.

Universitario visita a Sport Huancayo. (Foto: X).

De la incertidumbre inicial a la confirmación del aforo

El panorama respecto a la asistencia de los fanáticos merengues mantuvo cierta incertidumbre durante las últimas semanas. El pasado 31 de octubre, el citado comunicador adelantó que jugar en Huancayo siempre fue el plan oficial, aunque existían restricciones importantes en las graderías.

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En aquel momento, la tribuna Occidente figuraba como la única zona habilitada del recinto deportivo. Sin embargo, la directiva del “Rojo Matador” inició rápidamente las gestiones correspondientes para ampliar la capacidad pensando en la fanaticada visitante.

¿Qué sectores estarán disponibles para el partido?

Tras completarse los trámites administrativos en la previa del compromiso, la distribución de las tribunas quedó definida de la siguiente manera:

Tribuna Occidente: Habilitada en su totalidad para el público asistente.

Tribuna Oriente (primer nivel): Abierta y confirmada al 100% para los seguidores de Universitario.

Tribuna Oriente (segundo nivel): Permanece totalmente descartada para este encuentro.

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Si bien el estadio no lucirá un lleno total debido al cierre de la bandeja superior, la apertura del primer nivel representa un incremento notorio en el aforo permitido.

¿A qué hora y dónde ver hoy el Sport Huancayo vs. Universitario?

Con ambos equipos peleando directamente por conquistar el Torneo Clausura 2026, el encuentro se disputará bajo los siguientes datos oficiales:

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Fecha: Hoy, domingo 22 de noviembre de 2026 (Fecha 17 del Torneo Clausura).

Estadio: Estadio IPD de Huancayo.

Hora del partido: 3:00 p. m. (hora peruana).

Transmisión en vivo: L1 MAX (disponible en DirecTV, Movistar TV, Claro TV y vía streaming por DGO, Movistar TV App y L1 Play).

Con este respaldo confirmado en las tribunas, el plantel merengue afrontará un reto exigente en los más de 3.200 metros de altura sintiéndose acompañado por su gente en busca del campeonato.

DATOS CLAVE

Tribuna Oriente (primer nivel) habilitada al 100% para hinchas de Universitario de Deportes.

Domingo 22 de noviembre a las 3:00 p.m. jugarán Universitario y Sport Huancayo.

L1 MAX transmitirá en vivo el encuentro desde el Estadio IPD de Huancayo.