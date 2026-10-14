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Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Leverkusen por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan vs. Leverkusen, Europa League
Lech Poznan vs. Leverkusen, Europa League

El jueves 15 de octubre se define algo más que un simple trámite de fase de grupos: el Lech Poznan necesita reaccionar rápido en la Europa League y se topa con un Leverkusen que arrancó con el pie derecho.

Ambos buscan sumar de visita o de local para no quedar complicados en la tabla general del torneo, que con 36 equipos no perdona arranques flojos.

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Horario del partido

  • Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan empezó de la peor manera: cayó 0-4 como visitante ante el Crystal Palace y quedó con cero puntos en la primera fecha. La diferencia de gol pesa, y el equipo polaco sabe que un nuevo traspié lo dejaría casi sin margen para pensar en la siguiente ronda.

Leverkusen, en cambio, llega con la confianza de haber ganado 2-0 de local ante el NK Celje. El equipo alemán ya tiene tres puntos en el casillero y figura entre los mejores ubicados del torneo, algo que lo instala como candidato claro en esta visita.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.
  • Leverkusen suma 3 puntos tras vencer a NK Celje.
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