Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Leverkusen por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre se define algo más que un simple trámite de fase de grupos: el Lech Poznan necesita reaccionar rápido en la Europa League y se topa con un Leverkusen que arrancó con el pie derecho.

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Ambos buscan sumar de visita o de local para no quedar complicados en la tabla general del torneo, que con 36 equipos no perdona arranques flojos.

Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan empezó de la peor manera: cayó 0-4 como visitante ante el Crystal Palace y quedó con cero puntos en la primera fecha. La diferencia de gol pesa, y el equipo polaco sabe que un nuevo traspié lo dejaría casi sin margen para pensar en la siguiente ronda.

Leverkusen, en cambio, llega con la confianza de haber ganado 2-0 de local ante el NK Celje. El equipo alemán ya tiene tres puntos en el casillero y figura entre los mejores ubicados del torneo, algo que lo instala como candidato claro en esta visita.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis