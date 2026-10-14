Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Leverkusen por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

El jueves 15 de octubre se define algo más que un simple trámite de fase de grupos: el Lech Poznan necesita reaccionar rápido en la Europa League y se topa con un Leverkusen que arrancó con el pie derecho.
Ambos buscan sumar de visita o de local para no quedar complicados en la tabla general del torneo, que con 36 equipos no perdona arranques flojos.
Horario del partido
- Perú: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Lech Poznan empezó de la peor manera: cayó 0-4 como visitante ante el Crystal Palace y quedó con cero puntos en la primera fecha. La diferencia de gol pesa, y el equipo polaco sabe que un nuevo traspié lo dejaría casi sin margen para pensar en la siguiente ronda.
Leverkusen, en cambio, llega con la confianza de haber ganado 2-0 de local ante el NK Celje. El equipo alemán ya tiene tres puntos en el casillero y figura entre los mejores ubicados del torneo, algo que lo instala como candidato claro en esta visita.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.
- Leverkusen suma 3 puntos tras vencer a NK Celje.