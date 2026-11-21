Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio de Mendizorroza por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Alavés recibe a Deportivo La Coruña este sábado 21 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. Alavés viene de empatar 0-0 con Sevilla y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Deportivo La Coruña viene de empatar 0-0 con Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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