Alineaciones de Betis y Osasuna por la LaLiga: formaciones probables

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Betis vs. Osasuna este domingo 11 de octubre desde las 11:30 hora de Perú por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Bajas y ausentes de Betis y Osasuna

Betis:

Aitor Ruibal García (lesión de meniscos)

Daniel Ceballos (lesión muscular)

Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Osasuna:

Enrique Barja (lesión muscular)

Raúl García de Haro (enfermedad)

Jorge Herrando (lesión muscular)

Cómo llegan Betis y Osasuna

Betis viene de empatar 1-1 con Deportivo La Coruña y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Osasuna viene de empatar 1-1 con Rayo Vallecano y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Betis y Osasuna

Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Francisco Garcia, Natan, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Pablo Fornals, Marc Roca, Isco, Abde Ezzalzouli, Cucho Hernandez, Antony. DT: Manuel Pellegrini.

Osasuna (4-2-3-1): Aitor Fernández, Unai Santos, Alejandro Catena, Íñigo Arguibide, Abel Bretones, Iker Muñoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir, Rubén García, Moi Gómez. DT: Luis Miguel Ramis.

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Suplentes de Betis: Nelson Deossa, Diego Gomez, Facundo Bernal, Ángel Ortiz, Alvaro Fidalgo, Rodrigo Riquelme, Troy Parrott, Giovani Lo Celso, Junior Firpo, Dani Ceballos, Jose Antonio, Manuel González Pallarés, Iker Losada, Diego Conde, Aitor Ruibal, Marc Bartra.

Suplentes de Osasuna: Kike Barja, Asier Osambela, Diego Rico, Sergio Herrera, Lucas Torró, Raúl García, Raúl Moro, Romain Del Castillo, Jonathan Dubasin, Flavien Boyomo, Mauro Echegoyen, Asier Bonel, Rafael Fernandez, Rockson Yeboah, Valentin Rosier.

La previa de Betis y Osasuna: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 11:30 (hora de Perú)

11:30 (hora de Perú) Historial: 42 cruces — Betis ganó 23, Osasuna ganó 12 y empataron 8

42 cruces — Betis ganó 23, Osasuna ganó 12 y empataron 8 Último antecedente: 12/04/2026: Osasuna 1-1 Betis

12/04/2026: Osasuna 1-1 Betis Próximo partido de Betis: vs. Barcelona, sábado 17 de octubre

vs. Barcelona, sábado 17 de octubre Próximo partido de Osasuna: vs. Racing de Santander, domingo 18 de octubre