Alineaciones de Osasuna y Athletic Bilbao por la LaLiga: formaciones probables

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio El Sadar por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de caer 1-2 ante Deportivo La Coruña y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de ganarle 2-1 a Real Sociedad y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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