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Osasuna vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 12 de la LaLiga

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna vs. Athletic, LaLiga
Osasuna vs. Athletic, LaLiga

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar.

Athletic Bilbao llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Osasuna tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Osasuna perdió 1-2 como visitante ante Deportivo La Coruña en la fecha anterior. Osasuna está 15° en la tabla con 11 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Sevilla.

En su último compromiso, Athletic Bilbao ganó 2-1 como local ante Real Sociedad. El conjunto marcha 7° con 15 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Getafe.

El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentaron 55 veces en los últimos años: 16 triunfos de Osasuna, 23 de Athletic Bilbao y 16 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/04/2026Athletic Bilbao vs. Osasuna1-0Primera División
03/01/2026Osasuna vs. Athletic Bilbao1-1Primera División
04/09/2025Athletic Bilbao vs. Osasuna0-1Club Friendlies
30/03/2025Athletic Bilbao vs. Osasuna0-0Primera División
16/01/2025Athletic Bilbao vs. Osasuna2-3Copa del Rey
21/12/2024Osasuna vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
03/08/2024Athletic Bilbao vs. Osasuna2-1Club Friendlies
11/05/2024Athletic Bilbao vs. Osasuna2-2Primera División
19/08/2023Osasuna vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
25/05/2023Osasuna vs. Athletic Bilbao2-0Primera División

Horario del partido

  • Perú: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 08:00 hs
  • Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 10:15 hs
  • Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
  • Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 15 puntos en el torneo.
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