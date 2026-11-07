Osasuna vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 12 de la LaLiga

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar.
Athletic Bilbao llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Osasuna tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna perdió 1-2 como visitante ante Deportivo La Coruña en la fecha anterior. Osasuna está 15° en la tabla con 11 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Sevilla.
En su último compromiso, Athletic Bilbao ganó 2-1 como local ante Real Sociedad. El conjunto marcha 7° con 15 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Getafe.
El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao
Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentaron 55 veces en los últimos años: 16 triunfos de Osasuna, 23 de Athletic Bilbao y 16 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/04/2026
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/01/2026
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|04/09/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-1
|Club Friendlies
|30/03/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|16/01/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-3
|Copa del Rey
|21/12/2024
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|03/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-1
|Club Friendlies
|11/05/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-2
|Primera División
|19/08/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|25/05/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 08:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 10:15 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 15 puntos en el torneo.