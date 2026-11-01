Alineaciones de Elche y Valencia por la LaLiga: formaciones probables

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Elche viene de ganarle 3-0 a Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Valencia viene de caer 1-2 ante Villarreal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Elche y Valencia
Elche (4-2-3-1): Matías Dituro, Buba Sangaré, Federico Redondo, Víctor Chust, Roy Revivo, Gonzalo Villar, Thomas Lemar, Javier Morcillo, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.
Valencia (4-3-3): Stole Dimitrievski, Martínez Arnau, César Tárrega, Pepelu, José Gayà, Aaron Mayol, Guido Rodríguez, Javier Guerra Moreno, Pablo Maffeo, Arnaut Danjuma, Luis Rioja. DT: Javier Aguirre.
Bajas y ausentes de Elche y Valencia
Elche:
- Marc Aguado (esguince de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
Valencia:
- José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)
- Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Sadiq Umar (lesión isquiotibial)
- David Otorbi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)
- Harvey Elliott (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Elche y Valencia: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 12:30 (hora de Perú)
- Historial: 12 cruces — Elche ganó 3, Valencia ganó 7 y empataron 2
- Último antecedente: 11/04/2026: Elche 1-0 Valencia
- Próximo partido de Elche: vs. Betis, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Valencia: vs. Real Madrid, sábado 7 de noviembre