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Las alineaciones confirmadas para Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

Conoce las alineaciones titulares del partido entre Valencia vs. Real Madrid válido por la fecha 12 de LaLiga.

Valencia vs. Real Madrid por LaLiga.
© LaLiga.Valencia vs. Real Madrid por LaLiga.

Se juega la fecha 12 de La Liga y el partido que disputarán Valencia vs. Real Madrid representa ser uno de los más esperados del fin de semana. El Estadio de Mestalla recibirá a las plantillas y podrían darse algunas variantes importantes en cuanto al planteamiento de los entrenadores. Dicho esto, a continuación vamos a revisar las alineaciones confirmadas de ambos equipos.

Respecto al nivel de los adversarios y cómo llegan al encuentro del día de hoy, es importante recordar que Valencia viene de vencer 1-0 a Elche en condición de visita, además de que están en el puesto 19 del campeonato y necesitan el triunfo a como de lugar. Real Madrid derrotó 3-0 a Racing de Santanter y requieren los tres puntos de forma obligatoria para mantenerse en la zona alta de LaLiga.

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Las alineaciones titulares de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

Valencia | Stole Dimitrievski; Thierry Correia, César Tárrega, Justin de Haas, José Luis Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra, Aarón Mayol, Luis Rioja y Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham; Yan Diomande y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

Horarios de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

  • 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España
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Canales de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

  • Perú | Dsports y DGO
  • Argentina, Chile y Uruguay | DSports y DGO
  • Brasil | Disney+
  • Colombia, Ecuador y Bolivia | DSports y DGO
  • México | Sky Sports y izzi
  • Estados Unidos | ESPN+, ESPN Deportes y ABC
  • España | DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar

DATOS CLAVES

  • Valencia y Real Madrid juegan la fecha 12 en el Estadio de Mestalla.
  • Valencia ocupa el puesto 19 y Real Madrid llega de golear al Racing.
  • El partido iniciará a las 21:00 de España con transmisión oficial de DAZN.
Renato Pérez
Renato Pérez
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