Las alineaciones confirmadas para Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

Se juega la fecha 12 de La Liga y el partido que disputarán Valencia vs. Real Madrid representa ser uno de los más esperados del fin de semana. El Estadio de Mestalla recibirá a las plantillas y podrían darse algunas variantes importantes en cuanto al planteamiento de los entrenadores. Dicho esto, a continuación vamos a revisar las alineaciones confirmadas de ambos equipos.
Respecto al nivel de los adversarios y cómo llegan al encuentro del día de hoy, es importante recordar que Valencia viene de vencer 1-0 a Elche en condición de visita, además de que están en el puesto 19 del campeonato y necesitan el triunfo a como de lugar. Real Madrid derrotó 3-0 a Racing de Santanter y requieren los tres puntos de forma obligatoria para mantenerse en la zona alta de LaLiga.
Las alineaciones titulares de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga
Valencia | Stole Dimitrievski; Thierry Correia, César Tárrega, Justin de Haas, José Luis Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra, Aarón Mayol, Luis Rioja y Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.
Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham; Yan Diomande y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.
Horarios de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
Canales de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga
- Perú | Dsports y DGO
- Argentina, Chile y Uruguay | DSports y DGO
- Brasil | Disney+
- Colombia, Ecuador y Bolivia | DSports y DGO
- México | Sky Sports y izzi
- Estados Unidos | ESPN+, ESPN Deportes y ABC
- España | DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar
DATOS CLAVES
- Valencia y Real Madrid juegan la fecha 12 en el Estadio de Mestalla.
- Valencia ocupa el puesto 19 y Real Madrid llega de golear al Racing.
- El partido iniciará a las 21:00 de España con transmisión oficial de DAZN.