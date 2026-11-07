Las alineaciones confirmadas para Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

Se juega la fecha 12 de La Liga y el partido que disputarán Valencia vs. Real Madrid representa ser uno de los más esperados del fin de semana. El Estadio de Mestalla recibirá a las plantillas y podrían darse algunas variantes importantes en cuanto al planteamiento de los entrenadores. Dicho esto, a continuación vamos a revisar las alineaciones confirmadas de ambos equipos.

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Respecto al nivel de los adversarios y cómo llegan al encuentro del día de hoy, es importante recordar que Valencia viene de vencer 1-0 a Elche en condición de visita, además de que están en el puesto 19 del campeonato y necesitan el triunfo a como de lugar. Real Madrid derrotó 3-0 a Racing de Santanter y requieren los tres puntos de forma obligatoria para mantenerse en la zona alta de LaLiga.

Las alineaciones titulares de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

Valencia | Stole Dimitrievski; Thierry Correia, César Tárrega, Justin de Haas, José Luis Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra, Aarón Mayol, Luis Rioja y Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham; Yan Diomande y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

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Horarios de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Canales de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

Perú | Dsports y DGO

Argentina, Chile y Uruguay | DSports y DGO

Brasil | Disney+

Colombia, Ecuador y Bolivia | DSports y DGO

México | Sky Sports y izzi

Estados Unidos | ESPN+, ESPN Deportes y ABC

España | DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar

DATOS CLAVES

Valencia y Real Madrid juegan la fecha 12 en el Estadio de Mestalla .

y juegan la fecha 12 en el . Valencia ocupa el puesto 19 y Real Madrid llega de golear al Racing .

ocupa el puesto 19 y llega de golear al . El partido iniciará a las 21:00 de España con transmisión oficial de DAZN.