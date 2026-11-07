Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Real Madrid por LaLiga: hora, canales de TV y streaming online

Valencia y Real Madrid se enfrentan por la fecha 12 de LaLiga en el Estadio de Mestalla. Descubre cómo seguir el duelo desde cualquier locación.

Valencia y Real Madrid se ven las caras el día de hoy en el Estadio de Mestalla. En el marco de la fecha 12 de LaLiga, ambos equipos necesitan la victoria a como de lugar seguir escalando en la tabla de posiciones, así que en la previa estaremos frente a un trámite muy importante de principio a fin. En la siguiente nota conoce los horarios programados y los canales oficiales de transmisión.

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En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, Valencia viene de vencer 1-0 a Elche y caer 2-1 frente a Villarreal en condición de local. Por otro lado, Real Madrid goleó 3-0 a Racing de Santander y se impuso 2-1 contra FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Es decir, se nos viene un gran partido y en donde el juego ofrecería la oportunidad de varios goles.

¿A qué hora juegan Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

Perú | Dsports y DGO

Argentina, Chile y Uruguay | DSports y DGO

Brasil | Disney+

Colombia, Ecuador y Bolivia | DSports y DGO

México | Sky Sports y izzi

Estados Unidos | ESPN+, ESPN Deportes y ABC

España | DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar

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Posibles alineaciones de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

Valencia | Stole Dimitrievski; Thierry Correia, César Tárrega, Justin de Haas, José Luis Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra, Aarón Mayol, Luis Rioja y Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham; Yan Diomande y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

DATOS CLAVES

Valencia y Real Madrid juegan la fecha 12 en el Estadio de Mestalla .

y juegan la fecha 12 en el . El encuentro de LaLiga inicia a las 15:00 de Perú y 21:00 de España .

inicia a las y . La transmisión del Valencia vs Real Madrid será por DSports, DGO y DAZN.