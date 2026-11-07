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Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Real Madrid por LaLiga: hora, canales de TV y streaming online

Valencia y Real Madrid se enfrentan por la fecha 12 de LaLiga en el Estadio de Mestalla. Descubre cómo seguir el duelo desde cualquier locación.

Valencia vs. Real Madrid por LaLiga.
© Gemini IA.Valencia vs. Real Madrid por LaLiga.

Valencia y Real Madrid se ven las caras el día de hoy en el Estadio de Mestalla. En el marco de la fecha 12 de LaLiga, ambos equipos necesitan la victoria a como de lugar seguir escalando en la tabla de posiciones, así que en la previa estaremos frente a un trámite muy importante de principio a fin. En la siguiente nota conoce los horarios programados y los canales oficiales de transmisión.

En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, Valencia viene de vencer 1-0 a Elche y caer 2-1 frente a Villarreal en condición de local. Por otro lado, Real Madrid goleó 3-0 a Racing de Santander y se impuso 2-1 contra FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Es decir, se nos viene un gran partido y en donde el juego ofrecería la oportunidad de varios goles.

+ Seguinos en

¿A qué hora juegan Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

  • 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Valencia vs. Real Madrid por LaLiga?

  • Perú | Dsports y DGO
  • Argentina, Chile y Uruguay | DSports y DGO
  • Brasil | Disney+
  • Colombia, Ecuador y Bolivia | DSports y DGO
  • México | Sky Sports y izzi
  • Estados Unidos | ESPN+, ESPN Deportes y ABC
  • España | DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar

Posibles alineaciones de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

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Valencia | Stole Dimitrievski; Thierry Correia, César Tárrega, Justin de Haas, José Luis Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra, Aarón Mayol, Luis Rioja y Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham; Yan Diomande y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

DATOS CLAVES

  • Valencia y Real Madrid juegan la fecha 12 en el Estadio de Mestalla.
  • El encuentro de LaLiga inicia a las 15:00 de Perú y 21:00 de España.
  • La transmisión del Valencia vs Real Madrid será por DSports, DGO y DAZN.
Renato Pérez
Renato Pérez
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