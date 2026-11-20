Desde Alianza Lima han recibido la notificación que confirma una baja sensible para los partidos definitorios por el título.

Si bien debe cerrar el Torneo Clausura ante FC Cajamarca, Alianza Lima tiene la cabeza puesta en la final nacional donde espera rival. Sin embargo, de cara a este duelo, ya se confirmó una baja sensible para los dos partidos que deba jugar. Se trata de Franco Navarro, su director deportivo, quien debe cumplir con su suspensión, luego de que la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó un recurso apelativo.

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Franco Navarro había recibido una sanción de tres partidos de suspensión en los que no puede acceder a los estadios donde Alianza Lima juegue de local y/o visitante. Tras presentar una apelación ante la mencionada Comisión, ésta decidió desestimar el recurso impuesto y ratificó su castigo.

“Declarar infundada la solicitud presentada por el señor Franco Navarro Monteyro para que se suspensa total o subsidiariamente, parcialmente la aplicación de la medida disciplinaria de PROHIBIR DE ACCESO A LOS ESTADIOS POR TRES (3) FECHAS impuesta mediante el punto resolutivo primero de la Resolución No. 02 recaída en el Expediente L1.0-109-26. Disponer que la referida medida disciplinaria continúe ejecutándose en los términos establecidos en la Resolución No. 02 del Expediente L1,O-109-26″, reza la resolución de la Comisión de Apelaciones.

Franco Navarro deberá cumplir con las 3 fechas de suspensión (Resolución oficial).

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Así, con esta sanción confirmada, el director deportivo se perderá los próximos tres partidos de Alianza Lima, es decir, no estará ante FC Cajamarca ni tampoco en los dos encuentros correspondientes a las finales por el título nacional. Por lo cual, para el club, es una baja sensible para las definiciones porque su presencia es importante para el plantel y para el comando técnico.

¿Por qué Franco Navarro fue suspendido?

La sanción a Franco Navarro corresponde a una decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF tras los incidentes ocurridos en el partido entre Alianza Lima y Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva. El director deportivo, al igual que su hijo Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, fueron partícipes de unos altercados con el entrenador del ‘Papá’, Horacio Melgarejo (ya se fue del club cusqueño).

Como parte del castigo, fue sancionado con tres partidos sin ingresar a recintos deportivos donde juegue el cuadro ‘blanquiazul’ y una sanción económica de 0,80 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

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Franco Navarro Mandayo, en tanto, recibió una advertencia y una multa con un monto similar al de su padre. En tanto, debido a sus actitudes y gestos ante la hinchada ‘íntima’, Horacio Melgarejo, fue sancionado con 14 partidos de suspensión.

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