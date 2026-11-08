Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal necesita cortar una racha negativa y el Getafe llega envalentonado después de goleada propia. Ninguno de los dos puede permitirse relajarse en una tabla que todavía está apretada en la mitad de la clasificación.

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Son equipos que pelean por meterse en la zona media-alta de LaLiga y un triunfo acá puede significar un salto importante en la tabla antes de que avance más la temporada.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de un golpe duro: cayó de local 0-1 ante Espanyol y cortó así una seguidilla en la que había mostrado algo de solidez, con un triunfo afuera ante Valencia y un empate sin goles frente al Elche. Está 11° con 12 puntos y necesita reencontrarse con el triunfo en su propia cancha para no perder pisada en la tabla.

El Getafe llega con otro ánimo: goleó 3-1 de local al Sevilla y mostró que puede hacer daño arriba, aunque antes había sufrido una caída dura por 4-0 ante Athletic Bilbao. Son 12 unidades y el puesto 15, números casi calcados a los del rival, lo que deja claro que este duelo puede ser determinante para cualquiera de los dos.

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El historial entre Villarreal y Getafe

El historial es ampliamente favorable al Villarreal: de 44 enfrentamientos ganó 26, el Getafe se quedó con 9 y hubo 9 empates. La diferencia también se nota en los goles, 62 contra 44 a favor del conjunto amarillo.

En los duelos más recientes la cosa se empareja un poco: Getafe 2-1 Villarreal fue el último antecedente, aunque antes el Villarreal había ganado dos de los tres anteriores, incluyendo un 2-0 como local. Son partidos que históricamente no fueron goleadas parejas, con varios empates en el medio.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Getafe vs. Villarreal 2-1 Primera División 06/12/2025 Villarreal vs. Getafe 2-0 Primera División 30/03/2025 Getafe vs. Villarreal 1-2 Primera División 20/10/2024 Villarreal vs. Getafe 1-1 Primera División 16/02/2024 Villarreal vs. Getafe 1-1 Primera División 30/09/2023 Getafe vs. Villarreal 0-0 Primera División 27/02/2023 Villarreal vs. Getafe 2-1 Primera División 28/08/2022 Getafe vs. Villarreal 0-0 Primera División 16/04/2022 Getafe vs. Villarreal 1-2 Primera División 07/11/2021 Villarreal vs. Getafe 1-0 Primera División

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Horario del partido

Perú: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

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Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis