Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal necesita cortar una racha negativa y el Getafe llega envalentonado después de goleada propia. Ninguno de los dos puede permitirse relajarse en una tabla que todavía está apretada en la mitad de la clasificación.
Son equipos que pelean por meterse en la zona media-alta de LaLiga y un triunfo acá puede significar un salto importante en la tabla antes de que avance más la temporada.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene de un golpe duro: cayó de local 0-1 ante Espanyol y cortó así una seguidilla en la que había mostrado algo de solidez, con un triunfo afuera ante Valencia y un empate sin goles frente al Elche. Está 11° con 12 puntos y necesita reencontrarse con el triunfo en su propia cancha para no perder pisada en la tabla.
El Getafe llega con otro ánimo: goleó 3-1 de local al Sevilla y mostró que puede hacer daño arriba, aunque antes había sufrido una caída dura por 4-0 ante Athletic Bilbao. Son 12 unidades y el puesto 15, números casi calcados a los del rival, lo que deja claro que este duelo puede ser determinante para cualquiera de los dos.
El historial entre Villarreal y Getafe
El historial es ampliamente favorable al Villarreal: de 44 enfrentamientos ganó 26, el Getafe se quedó con 9 y hubo 9 empates. La diferencia también se nota en los goles, 62 contra 44 a favor del conjunto amarillo.
En los duelos más recientes la cosa se empareja un poco: Getafe 2-1 Villarreal fue el último antecedente, aunque antes el Villarreal había ganado dos de los tres anteriores, incluyendo un 2-0 como local. Son partidos que históricamente no fueron goleadas parejas, con varios empates en el medio.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Getafe vs. Villarreal
|2-1
|Primera División
|06/12/2025
|Villarreal vs. Getafe
|2-0
|Primera División
|30/03/2025
|Getafe vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|20/10/2024
|Villarreal vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|16/02/2024
|Villarreal vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|30/09/2023
|Getafe vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|27/02/2023
|Villarreal vs. Getafe
|2-1
|Primera División
|28/08/2022
|Getafe vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|16/04/2022
|Getafe vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|07/11/2021
|Villarreal vs. Getafe
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
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Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
- Getafe suma 12 puntos en el torneo.